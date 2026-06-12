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仁寶美國布局再加碼，提前為AI伺服器成長做準備，今（12）日公告，將在美國德州喬治城進行租賃改良工程並購置營運設備，其中租賃改良工程金額上限為3850萬美元，設備採購金額上限為3435萬美元，合計投資上限達7285萬美元。仁寶近年積極擴大伺服器業務，尤其AI伺服器已被視為接下來重要成長引擎。公司先前表示，AI伺服器業務正進入高速成長階段，目標是業績逐年翻倍，預估今年伺服器營收占整體營收比重將達8%至10%。仁寶今年主要成長來源來自L10伺服器系統出貨，目前也已取得第一家大型雲端服務供應商訂單。隨著客戶需求逐步放大，公司也同步強化北美製造與服務能力，以支撐後續接單與出貨。仁寶目前已在美國德州泰勒市與喬治城設立據點，其中泰勒市預計作為主要生產基地，喬治城則定位為伺服器維修中心，提供客戶售後服務。透過生產與維修分工，仁寶可望在美國建立更完整的伺服器供應鏈支援能力。德州新廠預計下半年投入營運，將為明年AI伺服器業務成長預先備妥產能。仁寶12日股價上漲0.55%，收在36.35元。