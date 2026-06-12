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現任台北市研考會主委殷瑋，近期因多項市政議題，多次在議場與民進黨議員交鋒，被國民黨議員柳采葳封為藍營新一代戰神。時常評論政治的粉專「政客爽」翻出今年4月北市議會質詢影片，台北市議員洪婉臻質詢過程中，先後遭殷瑋頻頻反擊後，最後竟批評對方「講話一直摸下巴」。洪婉臻當時質疑殷瑋反質詢「你為什麼要去質疑議員有沒有做功課這件事情？」殷瑋說當議員指稱公務員及其所屬機關很蔣家時，恐怕已超過言論該有的界線。洪婉臻回應「你今天是蔣萬安的官員！」殷瑋反駁「我是台北市民的官員」；另一段影片中，洪婉臻再度追問市府「很蔣家」，殷瑋表示「很蔣家這句話，我就是不能接受」，結果洪婉臻回「你看，到現在跟我們講話還在那邊摸下巴什麼之類」，殷瑋則回應「還要管我講話有沒有摸下巴」，對此，政客爽開酸，洪婉臻遭殷瑋「痛電兩次」後，竟開始批評對方摸下巴，「以後請賴政府的官員被質詢，千萬不要摸下巴。」國民黨台北市議員柳采葳表示，近期民進黨在議會中的質詢內容，幾乎都圍繞著台北市長蔣萬安打轉。她認為，監督市政本是議員職責，但部分討論已偏離解決問題的初衷，更像是在製造話題、製造衝突，甚至淪為找架吵。對於殷瑋頻頻成為箭靶，柳采葳指出，外界可能不夠了解殷瑋的個性，「只要你質疑，他就回應；你攻擊，他就把事實講清楚。」她直言，民進黨原本想透過議會攻防打擊蔣萬安團隊，結果卻讓更多民眾認識殷瑋，「真金不怕火煉，民進黨越打越紅。某種程度上來說，『藍營新一代戰神』這個稱號，還真的是被民進黨一路打出來的。」