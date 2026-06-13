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▲阿Ben（如圖）回想起當通告咖時期，為了求表現、逗大家開心，不惜扮女裝、趴在地上被餵哇沙米等，連家人看了都心疼。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲阿Ben（如圖）始終沒忘記自己喜歡唱歌，這次舉辦個人演唱會，開心表示：「收到主辦邀約就好像天上掉下來的禮物。」（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人阿Ben（白吉勝）曾經是歌唱組合「B.A.D」成員之一，團體解散21年，將於6/14登上台北Legacy舉辦「not BAD」讚聲演唱會。近日他接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，坦言從歌手轉當通告藝人時，一度非常不適應、淪為月光族，更因為不懂理財，信用卡卡費只繳「最低應繳金額」導致最後負債十幾萬，直到認識老婆徐小可，財務狀況才獲得改善。阿Ben當年組成團體「B.A.D」，並獲得金曲獎「最佳重唱組合獎」，然而團體解散後，阿Ben也從歌手變成通告藝人，經歷一段低潮。阿Ben表示以前上節目都有宣傳人員、團員在旁邊，要問什麼問題都是事先Re好的，只要照著講就好；但變成通告藝人就不一樣，要融入其中、逗大家笑才有鏡頭。剛開始阿Ben不懂怎麼搶話，導致整場節目錄完，導播只給他兩、三個畫面而已，直言：「我回家看播出覺得很受傷，想說天啊我怎麼會變這樣子？」後來有幾個固定綜藝節目找他演出短劇，阿Ben為了求表現、逗大家開心，不惜扮女裝、趴在地上被餵哇沙米等等，連家人看了都感到很不捨，問他：「你是真的很難過齁！怎麼會淪落到去扮女裝？」但阿Ben當時認為，只要死皮賴臉待在演藝圈，就還是有再唱歌的機會。阿Ben想起過去當偶像時的待遇直言：「真的差很多！」一早起來保母車來接他、到哪都有人伺候好好的。但成為通告咖就不一樣了，要自己找地方住、付房租水電，還要花錢治裝，坦言自己當時沒有太多積蓄，成為月光族，「這個月賺多少我就花多少，下個月再繼續努力跑通告，賺錢回來，那時候完全沒有儲蓄概念。」阿Ben後來拍戲遇到了老婆徐小可，兩人交往半年內結婚，他才開始有理財的概念，他提到：「那時候跟小可求婚的時候我還是負債。」至於為何會負債？阿Ben解釋因為當時信用卡永遠只繳「最低應繳金額」，以為有含利息，後來才發現自己一直都只繳利息而已，原本的金額不會變，甚至不斷增加，阿Ben說：「那筆錢就一直在那邊，永遠是負債，繳不完。」最高負債十幾萬。雖然覺得當通告藝人不適合自己，但阿Ben也分享：「很棒的是，我認識很多圈內好朋友，比如說馬國畢、陳為民、高山峰，都是我身邊非常幫助我的哥哥。」這幾年他開始接觸戲劇、接了一些電影作品，朝著演員之路發展，但始終沒忘記自己仍喜歡唱歌，這次舉辦個人演唱會，阿Ben開心表示：「收到主辦邀約就好像天上掉下來的禮物。」並預告除了已公布的嘉賓黃鐙輝，演出當天還有其他爆炸性的嘉賓，值得大家期待。