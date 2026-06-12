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2026世界盃強制加入補水制度！上下半場都要停3分鐘

▲2026世界盃新規定要求每場比賽上下半場第22分鐘皆須暫停3分鐘補水，引發球迷兩極反應。（圖／路透社／達志影像）

3分鐘「補水暫停」有必要嗎？一票球迷逆風挺：球員也是人

▲不少球迷認為，美加墨夏季高溫與部分球場高原環境確實增加球員中暑風險，球員定時補水是必要的。（圖／美聯社／達志影像）

FIFA強調健康優先！世界盃補水制度歷史一次看

2026年世界盃開幕戰登場後，國際足球總會世界盃（FIFA World Cup）首度全面實施強制補水制度也成為焦點。新規定要求每場比賽上下半場第22分鐘皆須暫停3分鐘補水，引發球迷兩極反應。支持者認為美加墨夏季高溫與部分球場高原環境確實增加球員中暑風險，補水一定有必要性；反對者則認為比賽節奏被切碎，更像分成四節進行，也質疑是否與廣告收益及轉播安排有關。對此，FIFA強調，此舉主要是基於球員健康與安全考量，並非商業因素，未來將持續執行相關規範。本屆世界盃規定，每場比賽上半場與下半場進行至第22分鐘時，都必須執行一次Hydration Break（補水暫停）。屆時裁判將主動吹停比賽，球員返回場邊補充水分，每次時間約3分鐘。過去補水制度多半是在極端高溫環境下才會啟動，但2026年世界盃則首度改為所有賽事全面適用，不再依靠裁判臨場判斷是否實施，因此也成為本屆賽事的新特色之一。墨西哥與南非的開幕戰執行補水新制後，不少球迷立即感受到比賽節奏出現變化。有台灣球迷在Threads發文抱怨：「有喝水的必要嗎？雙方都是在溝通戰術，這強制性的三分鐘補水時間（Hydration Break），這場怎麼看都是給全球轉播單位一個置入廣告的機會。」對此，不少球迷反而直言，美國、加拿大與墨西哥夏季氣候炎熱，補水制度確實有存在必要，「美加墨的天氣本來就非常炎熱，對於歐洲球員來講非常不適應，所以有喝水時間是非常正常的」、「第一次看足球？很多聯賽已有上下半場中間補水時間，球員也是人」、「以墨西哥城高原氣候來說，當然首要是為了賣廣告，但如果有看過1994年美國辦的那屆，看到那些球員和觀眾都快被烤熟的畫面，絕對會覺得有需要」、「要不您在戶外持續跑走45分鐘不喝水試試」。不過，也有部分球迷認為，足球比賽原本講求流暢與連續性，強制暫停確實會讓賽事變得支離破碎，「超級不習慣，現場看熱身賽也覺得打亂節奏」、「比賽節奏被切得好零碎，非常不俐落，足球不是那種需要停表的運動」。事實上，補水制度並非首次出現在世界盃舞台。2014年世界盃期間，當氣溫超過32度時，裁判可在半場30分鐘後的首次死球階段暫停比賽3分鐘，讓球員補水降溫。相關研究顯示，當氣溫超過32℃且濕度高於60%時，戶外運動者發生熱傷害與中暑風險將明顯增加。之後2018年俄羅斯世界盃及2022年卡達世界盃也沿用類似制度，但是否啟動仍由裁判依現場條件判定，並非強制規範。直到本屆世界盃，FIFA才首度將補水措施納入固定程序，所有比賽全面實施。FIFA表示，這項措施主要目的是保障球員健康與安全，可視為過去高溫「降溫暫停」制度的簡化版本。除了健康因素之外，外界也普遍認為，固定補水時間能讓全球轉播流程更容易規劃，對轉播單位及廣告安排更具吸引力，因此商業效益同樣受到關注。對此，FIFA總監祖比利亞（Manolo Zubiria）表示，若補水時間前剛好出現球員受傷等特殊狀況，裁判仍可依實際情況微調執行時機，但整體制度與原則不會改變。