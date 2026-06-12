屬於全台跑者與信眾的心靈旅程再度為愛開跑！歷經歲月淬鍊，「北港媽祖盃全國馬拉松」今年正式迎來第15個年頭。今年將帶著全新升級的磅礴氣勢與溫暖力量，再度號召全台跑者、信眾與家庭攜手「為愛而跑」。2026 年，賽事不僅在賽道風光、活動空間與交通便利性上迎來全新升級，更將媽祖護佑眾生的慈悲精神化作腳步，陪伴每一位跑者踏上洗滌心靈、突破極限的全新朝聖之路。
賽事更將深度結合神轎開道、在地澎湃補給，以及沿途信眾自發組成的熱情加油站，期盼用最真摯的地方人情，帶給跑者一場融合信仰與溫度的朝聖之旅，打造獨一無二的感動記憶。
回首感動足跡 奔向全新出發
回顧2025年的精彩賽事，近萬名熱血跑友與虔誠信眾再度齊聚北港，在溫暖的香火祝福中攜手出發，步伐綿延於古鎮與田野，將沿途跨越的每一步化作最真摯的祈願與回饋。不僅為地方注入無比的活力，更深刻奠定了「北港媽祖盃」在每位參與者心中，無可取代的信仰核心與人情溫度。
今年賽事將於2026年11月21日（六）盛大登場。會場空間全新優化，不僅能容納更多熱情，更大幅拉近與北港朝天宮的距離，讓跑者自北港溪畔停車場出發時，便能感受信仰的加持。 本屆賽事涵蓋42K全馬、21K半馬、10K挑戰組與5K休閒組（含永續組），不論是追求自我突破的專業選手，或是全家同樂的慢跑愛好者皆可參與。
全新海線賽道首度解鎖！ 從純樸平原奔向絕美濕地
今年賽事最令人矚目的焦點，莫過於賽道的全新大改版。這次，大會精心規劃了一條「奔向濱海濕地」的全新挑戰——賽事自朝聖起點北港出 發，橫跨水林，一路延伸至西海岸的口湖鄉。這條兼具在地人文與生態之美的多元賽道，將帶領跑者零距離感受雲林的濱海濕地風光。
集合場地全新升級！ 更靠近朝天宮、容納萬人熱情
為了給予外跑者更舒適的賽事體驗，2026年的集合場地迎來了舒適度的全面提升。全新規劃的場域不僅擁有更寬敞、開闊的活動空間，讓跑者在賽前的寄物、熱身與排隊動線不再擁擠，能以最從容的心情迎接起跑瞬間。 更貼心的是，新場地大幅拉近了與「北港朝天宮」的距離。當全台跑者齊聚於此，便能感受到朝 天宮香火繚繞的澎湃與神聖。開賽時的鳴槍、完賽時的衝線，都將與這座百年古廟的鐘鼓齊鳴相互輝映。跑者踩在寬闊的紅毯大跑道上，彷彿直接沐浴在媽祖的慈悲庇佑中，讓開賽前的興奮感與完賽後 的榮耀感同時達到頂點。
首度攜手台北轉運站！ 多點專車直達，懶人福音輕鬆出發
深知全台跑友舟車勞頓的辛苦，大會今年首度跨界與「台北轉運站」達成歷史性合作，聯手推出超貼心的交通解鎖方案。本次賽事大舉新增了全台各地的專車上客站點，班次更密、路線更廣。
「免早起開車、免辛苦搶火車票！」無論你身處台灣哪一個角落，只要一鍵預約，大會專車將一路直達賽場。大會用最暖新心行動，排除了交通與住宿的奔波，讓熱血的跑友們能睡飽出發、輕鬆上車，在車上就能調整至最佳的選手狀態，無後顧之憂地投入這場為愛奔馳的年度盛會！
為愛而跑 用雙腳為地方傳遞美好
今年，大會將這份大愛化為更貼心的實際行動。從解鎖全新風光的新賽道、優化臨近朝天宮的會 場空間，到全面升級的全台接駁服務。每一步籌備，都是為了溫柔守護每一位回家的跑者。這不僅是一場馬拉松，更是一條用貼心與點亮信念的永續之路。 為信念而起跑，為熱血而堅持，為傳承而破風前行。讓大會的暖心升級化作腳下最堅實的依靠， 融合北港朝天宮的百年慈悲，烙印在每位跑者心中，為愛起跑，溫暖相傳。
📍報名資訊：
報名時間：2026/05/20 起
報名網址：請點這
活動日：2026/11/21（六)）雲林縣北港鎮北港溪畔 河堤停車場
里程項別介紹：
42K 全馬組、21K 半馬組 、10K 挑戰組 、05K 休閒組 、永續組(永續組限量 2000 名)
我是廣告 請繼續往下閱讀
回首感動足跡 奔向全新出發
回顧2025年的精彩賽事，近萬名熱血跑友與虔誠信眾再度齊聚北港，在溫暖的香火祝福中攜手出發，步伐綿延於古鎮與田野，將沿途跨越的每一步化作最真摯的祈願與回饋。不僅為地方注入無比的活力，更深刻奠定了「北港媽祖盃」在每位參與者心中，無可取代的信仰核心與人情溫度。
今年賽事將於2026年11月21日（六）盛大登場。會場空間全新優化，不僅能容納更多熱情，更大幅拉近與北港朝天宮的距離，讓跑者自北港溪畔停車場出發時，便能感受信仰的加持。 本屆賽事涵蓋42K全馬、21K半馬、10K挑戰組與5K休閒組（含永續組），不論是追求自我突破的專業選手，或是全家同樂的慢跑愛好者皆可參與。
今年賽事最令人矚目的焦點，莫過於賽道的全新大改版。這次，大會精心規劃了一條「奔向濱海濕地」的全新挑戰——賽事自朝聖起點北港出 發，橫跨水林，一路延伸至西海岸的口湖鄉。這條兼具在地人文與生態之美的多元賽道，將帶領跑者零距離感受雲林的濱海濕地風光。
集合場地全新升級！ 更靠近朝天宮、容納萬人熱情
為了給予外跑者更舒適的賽事體驗，2026年的集合場地迎來了舒適度的全面提升。全新規劃的場域不僅擁有更寬敞、開闊的活動空間，讓跑者在賽前的寄物、熱身與排隊動線不再擁擠，能以最從容的心情迎接起跑瞬間。 更貼心的是，新場地大幅拉近了與「北港朝天宮」的距離。當全台跑者齊聚於此，便能感受到朝 天宮香火繚繞的澎湃與神聖。開賽時的鳴槍、完賽時的衝線，都將與這座百年古廟的鐘鼓齊鳴相互輝映。跑者踩在寬闊的紅毯大跑道上，彷彿直接沐浴在媽祖的慈悲庇佑中，讓開賽前的興奮感與完賽後 的榮耀感同時達到頂點。
深知全台跑友舟車勞頓的辛苦，大會今年首度跨界與「台北轉運站」達成歷史性合作，聯手推出超貼心的交通解鎖方案。本次賽事大舉新增了全台各地的專車上客站點，班次更密、路線更廣。
「免早起開車、免辛苦搶火車票！」無論你身處台灣哪一個角落，只要一鍵預約，大會專車將一路直達賽場。大會用最暖新心行動，排除了交通與住宿的奔波，讓熱血的跑友們能睡飽出發、輕鬆上車，在車上就能調整至最佳的選手狀態，無後顧之憂地投入這場為愛奔馳的年度盛會！
為愛而跑 用雙腳為地方傳遞美好
今年，大會將這份大愛化為更貼心的實際行動。從解鎖全新風光的新賽道、優化臨近朝天宮的會 場空間，到全面升級的全台接駁服務。每一步籌備，都是為了溫柔守護每一位回家的跑者。這不僅是一場馬拉松，更是一條用貼心與點亮信念的永續之路。 為信念而起跑，為熱血而堅持，為傳承而破風前行。讓大會的暖心升級化作腳下最堅實的依靠， 融合北港朝天宮的百年慈悲，烙印在每位跑者心中，為愛起跑，溫暖相傳。
📍報名資訊：
報名時間：2026/05/20 起
報名網址：請點這
活動日：2026/11/21（六)）雲林縣北港鎮北港溪畔 河堤停車場
里程項別介紹：
42K 全馬組、21K 半馬組 、10K 挑戰組 、05K 休閒組 、永續組(永續組限量 2000 名)