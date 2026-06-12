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▲日本多地驚爆催淚噴霧攻擊！地鐵、商場、小學接連中招（圖／截自日本電視台）

▲日本多地驚爆催淚噴霧攻擊！地鐵、商場、小學接連中招（圖／截自日本電視台）

短短幾天內，日本多地接連發生催淚噴霧相關事件，從地鐵站、購物中心到小學教室都受到影響，多人因此送醫，正計畫赴日旅遊的台灣民眾不妨多留意。札幌市營地下鐵大通站內，有4名20多歲女性向站務人員反映現場有異味，監視器拍到兩名年輕男子在8號出入口的電梯大廳噴灑類似噴霧的物品。消防檢測未驗出有害物質，但一名10多歲男性返家後身體不適就醫。警方目前以「妨害業務」嫌疑追查兩名男子行蹤。愛知縣名古屋市西區大型購物中心「mozo WONDER CITY」4樓的電子遊樂場，有人噴灑催淚瓦斯，館方緊急疏散顧客，現場一片混亂。事件造成23名顧客與店員喉嚨及眼睛不適，其中8人送醫。愛知縣警方搜索嫌犯住處，當場查扣9支催淚噴霧，並逮捕一名27歲公司職員，對方已承認犯行，供稱「使用了催淚噴霧」。兵庫縣加古川市一所小學內，一名學童跌倒撐地時，不慎誤觸自己背包外側掛著的防身用催淚噴霧。教室與走廊上共27名學童及2名教師當場出現眼睛與喉嚨疼痛，29人全數送醫，幸均為輕症。當地教育委員會已透過學校通訊App提醒全校學生與家長，將防身用品收進包包內部妥善保管。這幾起事件分布在地鐵站、商場、校園等日常生活場所，顯示類似噴霧事件可能發生在任何人流密集的密閉空間。赴日旅遊時，若聞到刺鼻異味或感覺眼睛、喉嚨突然不適，建議立即離開現場前往通風處，並儘速尋求站務人員或工作人員協助。攜帶防身噴霧的旅客也要特別注意收納方式，避免因碰撞、跌倒而誤噴傷及自己或他人。目前相關案件警方仍在調查中，呼籲民眾如發現可疑人士噴灑不明物質，應立即遠離並通報現場人員。