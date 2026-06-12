我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢（左）與李雅英（右）現身和平籃球館。（圖／記者張一笙攝）

▲李珠珢（左）首次現身台灣籃球場，與李雅英（右）一同化身「最美球迷」。（圖／記者張一笙攝）

中華職棒富邦悍將今（12）日晚間原訂在新莊棒球場迎戰對手，不過受到雨勢影響，比賽確定延賽至6月30日補賽週進行，沒想到因雨獲得「空檔」的Fubon Angels韓籍啦啦隊女神李珠珢與同隊韓籍女神李雅英竟臨時改變行程，不僅現身和平籃球館觀看PLG總冠軍賽G4，還在球場大秀熱舞，讓現場近7000名球迷又驚又喜，意外成為場邊最大亮點。今晚由臺北富邦勇士在主場迎戰對手桃園領航猿，爭取總冠軍賽聽牌優勢，李珠珢與同為Fubon Angels韓籍女神的李雅英一同現身觀戰，消息很快在社群平台傳開。當鏡頭帶到兩人時，全場超過7000名球迷立刻爆出歡呼聲，讓不少球迷笑稱：「今天買的是總冠軍賽門票，結果還加送李珠珢。」雖然是以觀眾身分到場，但李珠珢依舊展現職業啦啦隊本色，比賽暫停期間，她與李雅英多次跟著現場音樂起身應援，甚至在場邊大秀舞技，熟悉的律動立刻炒熱全場氣氛。相關畫面曝光後迅速在網路瘋傳，不少球迷直呼：「根本把和平館變成棒球場」、「第一次看到珠珠在籃球場應援」。事實上，李珠珢並非第一次接觸籃球，她曾在2023至2024年間擔任韓國職籃高陽索諾天空槍手啦啦隊成員，擁有豐富籃球應援經驗，不過來台發展後她主要以富邦悍將啦啦隊成員身分活動，因此這次現身和平館，也成為許多台灣球迷首次在籃球場看到她的身影。原本應該在新莊棒球場應援的李珠珢，因為天候因素意外轉戰和平籃球館，也促成棒球與籃球球迷共同見證的夢幻畫面。不少網友笑說，雨神雖然讓富邦悍將比賽延期，卻意外讓球迷解鎖「野生李珠珢」籃球場初體驗，隨著畫面在網路持續發酵，也讓不少人敲碗未來能看到她正式站上籃球應援舞台。