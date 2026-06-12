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旅美好手劉致榮遭到美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪隊釋出，未來動向受到關注，富邦悍將執行副領隊林威助今（12）日回憶，過去擔任中信兄弟二軍總教練時，就注意到劉致榮的身手，直言能投能打的實力是有目共睹，若劉致榮續留美國發展，本屆選秀會高機率無海歸選手參加。旅美投手劉致榮遭到紅襪隊釋出，動向引發外界關注，距離選秀報名截止日還有5天，劉致榮是否返台仍是未知數，手握狀元籤的悍將執行副領隊林威助對此未多作評論，僅表示，「先有確認（回台）再說吧。」談到對劉致榮的印象，林威助回憶，「當（兄弟）二軍總教練的時候，有跟社會組或大學打交流賽，那時候他是以打者在球場上表現，我想說這個打者的打擊怎麼那麼好，問下去才知道他投球更厲害。」林威助說，當時就覺得劉致榮很有天份，「他好像也是左右開弓，還能投能打，能力是有目共睹。」劉致榮目前傾向續留美國尋求機會，暫時沒有返台發展的規劃，本屆中職選秀，高機率「0」海歸選手參加，加上不少高中好手選擇旅外，600萬簽約金的議題再度受到討論。林威助認為，如果有特別好的選手，應該會有機會突破600萬的「阿甘障礙」，「選手如果評估有辦法超越（障礙），球隊也願意付超過600萬的價錢。」林威助直言，台灣會希望把好選手留在台灣，但選手也會有評估，「想要選擇旅外，那也是要尊重他們的想法。」林威助認為，台灣的環境如果越來越好，留在中職的選手也會增加，「我們一直持續有在成長，球團與球員薪資都是，跟我一開始回來的狀況已經變好許多。」談到下週新人測試會，林威助說會進行全方位的評估，更直言去年童堉誠的「完全打擊」讓他印象深刻，因為相當少見。除了聯盟測試會，悍將也有自辦測試會，「我們會有球探會議，針對選手作出評價，加上近期的影片、比賽，若有想要就近觀察的選手，會詢問能不能來測試。」