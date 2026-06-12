大樂透第115000061期2.4億頭獎今（12）日晚間開獎，台彩派彩結果指出，本期頭獎未開出，邁入第10摃，下期（6/16）預估銷售1.5至1.7億元，頭獎累積金額預估上看2.8億元，為今年最高頭獎總獎金。
而大樂透從6月5日起實施端午加碼，本期加開之63組100萬獎項開出情形：63組中開出12組，總中獎注數為15注，其中9組為單注中獎，3組為2注均分，本期尚有51組100萬獎項未開出，將於次期（6月16日）繼續加開。
🟡6月12日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一次看
臺中市南區德義里學府路103號1樓－歐噴獎彩券行
高雄市岡山區大仁北路392之1號1樓－金億財彩券行
新北市新莊區中華路二段1號之20－發財王投注站
新北市土城區員林街8之1號1樓－雷神彩券行
臺北市內湖區內湖路一段285巷27弄2號－天來發企業社
新北市三重區碧華街370號－享億彩券行
臺北市大安區大安路一段234號1樓－億啟發彩券行
嘉義市西區西榮里民生北路145號一樓－金順發彩券行
嘉義市東區中央里光華路107號一樓－金發財彩券行
新竹縣竹東鎮仁愛里東林路99號－圓環彩券行
新北市新店區大豐路17號1樓－鑫來發彩券行
臺北市萬華區昆明街222號1樓－億迪發彩券行
高雄市鳳山區鳳松路74號1樓－穩答答彩券行
高雄市楠梓區德民路356巷30之18號1樓－德民彩券行
高雄市前鎮區復興三路118號1樓－嘉源彩券行
🟡6月12日大樂透、今彩539完整開獎號碼
大樂透獎號：01、06、16、20、34、49，特別號03。
49樂合彩：01、06、16、20、34、49。
今彩539：06、08、18、29、31。
39樂合彩：06、08、18、29、31。
3星彩：6、3、6。
4星彩：6、4、6、0。
大樂透端午加碼：促銷獎項開獎結果
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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嘉義市西區西榮里民生北路145號一樓－金順發彩券行
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高雄市鳳山區鳳松路74號1樓－穩答答彩券行
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49樂合彩：01、06、16、20、34、49。
今彩539：06、08、18、29、31。
39樂合彩：06、08、18、29、31。
3星彩：6、3、6。
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