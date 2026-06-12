中國歌唱綜藝節目《歌手2026》播出後話題不斷，哈林（庾澄慶）、魏如萱接連被淘汰，今晚（12日）最新一集中，周興哲以唱跳形式演唱歌曲〈Can't Take My Eyes off You〉沒想到仍出局，連那英都不捨說：「oh my god！」、「怎麼搞的嘛。」如今台灣歌手也僅剩下齊豫。

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老實人豁出去！周興哲挑戰唱跳遭淘汰

周興哲今晚突破以往舞台印象，以唱跳形式演唱歌曲〈Can't Take My Eyes off You〉，讓網友打趣形容：「老實人豁出去了！」沒想到帶來精彩演出，仍無緣繼續參與節目，讓眾人錯愕，擔任節目講評人的那英也相當不捨，雖麥克風未完整收音，但仍聽到她無奈說：「怎麼搞的嘛！」

必須暫時離開舞台，周興哲表示：「很享受，從第一期到現在這一期，真的很享受這個舞台，謝謝每個你們、樂曲老師們，謝謝所有這麼厲害的參賽者，愛大家，我會繼續努力、繼續唱歌，聽不夠的歡迎來我的演唱會。」

周興哲出局　粉絲抱不平質疑「被做局」

周興哲被淘汰讓不少粉絲替他抱不平，甚至質疑「被做局」，在微博上發文開嗆節目製作單位：「都是劇本」、「大無語！竟然淘汰周興哲」、「淘汰了Eric 這節目不用看了」、「為什麼要淘汰周興哲？」那英則誇讚周興哲「你很帥」，表示總被他的音樂感動，「希望你能走得更遠，他從選曲、改編到個人表達極具個人風格，希望節目未來能有多點具有個人特色的歌手、音樂。

▲周興哲（右）被淘汰讓不少粉絲替他抱不平，那英（左）則希望節目未來能有多點具有個人特色的歌手、音樂。（圖／芒果TV熱播綜藝YT）
▲周興哲（右）被淘汰讓不少粉絲替他抱不平，那英（左）則希望節目未來能有多點具有個人特色的歌手、音樂。（圖／芒果TV熱播綜藝YT）

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...