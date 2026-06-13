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NBA總冠軍賽G4戰況激烈，場邊的一場「場外意外」也引發社群熱議。ESPN知名分析師、紐約尼克隊廣播資深評論員麥克納特（Monica McNutt）在直播現場因麥克風未關，脫口而出質疑天后泰勒絲（Taylor Swift）「不是尼克隊球迷，滾出去」，該段音頻隨即在社群媒體瘋傳，引爆廣大粉絲憤怒。面對排山倒海的輿論壓力，麥克納特已於12日正式公開道歉。周四晚間，尼克隊在麥迪遜廣場花園上演史詩級逆轉勝，當天場邊星光熠熠，泰勒絲也在受邀之列。然而，當時正與搭檔進行廣播轉播的麥克納特，在以為麥克風已關閉的情況下，針對泰勒絲現身場邊發表了負面評論：「那是泰勒絲嗎？她根本不是尼克迷，女孩，滾出去（Get out of here, girl）。」這段話被網友剪輯並上傳至X、TikTok與Instagram，泰勒絲的全球粉絲「Swifties」隨即展開強力反擊，痛批麥克納特無端指控天后是「跟風迷」（bandwagon fan），將地方性的廣播插曲演變成全國性的公關危機。面對失言風波，麥克納特於週四透過媒體致歉。她解釋當時因負責觀察場邊名人席，對於班史提勒（Ben Stiller）或史派克李（Spike Lee）等常客相當熟悉，但因本賽季未曾見過泰勒絲出現在尼克主場，加上泰勒絲當天並未穿著尼克隊相關服飾，才會產生誤解。麥克納特在道歉聲明中表示：「Swifties，我體會到你們對她的熱情。我說了那些話，如果我錯了，那我顯然就是錯了。我說錯話了，我道歉。」她補充道，隨後已得知泰勒絲與尼克隊前球星史陶德邁爾（Amar’e Stoudemire）的淵源，並表示：「向泰勒絲致敬，我們可以穿著橘藍配色（尼克隊主色）團結一致，這沒問題。」事後調查指出，麥克納特的指控與事實有出入。泰勒絲早在2014年接受《TIME》雜誌訪問時就曾透露，她在12、13歲時就曾於MSG表演，從那時起就對麥迪遜廣場花園及尼克隊懷有「閃耀且魔幻的觀感」。此次並非麥克納特首次捲入公關爭議。身為喬治城大學校友、擁有馬里蘭大學新聞碩士學位的她，自2019年加入ESPN後便以直言不諱的風格著稱，過去也曾因涉及凱特琳·克拉克（Caitlin Clark）粉絲群的言論引發討論。這次失言風波隨著麥克納特道歉而暫告段落，但也再次提醒了體育媒體從業人員，在麥克風前的每一刻都需謹言慎行。