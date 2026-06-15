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【唐綺陽星座運勢週報6/15-6/21】本週水星與海王星停滯，懷舊氣氛濃厚，雙子、處女、雙魚星座者在生活上容易遇到轉折，當心有翻舊帳或需要回溯處理過往等情形。太陽衝刺與夏至節氣交接期，氣候變化劇烈，應注意身體健康；木星在巨蟹衝刺，凸顯出內在、家庭中難解的課題，多留意家中長輩狀況。金星進獅子，嘉惠火象星座，牡羊、獅子、射手星座者的優點容易被看見。重要星象：水星與海王星停滯、太陽與木星衝刺、金星進獅子12星座個別影響：金牛：忙亂中要做好安排，感情易起口角需有共識巨蟹：工作受阻吃力不討好，感情理性觀察有轉折處女：瑣事繁多請保重身體，感情避免把公事帶回家天秤：打破幻想接受現實，感情多主動出擊把握機會牡羊：多安排時間自我獨處，感情居家生活展現優勢天蠍：變數多有阻礙但好事多磨，感情避免太過挑剔射手：女性貴人是重要關鍵，感情相處要拿捏中庸些魔羯：工作太嚴肅缺乏彈性，感情拿出幽默感會更好雙子：放下停滯鬱悶規劃未來，感情要找到彼此共識獅子：強勢風格幫助事情順利，感情應主動積極一些水瓶：機會藏在天馬行空，感情輕鬆以對桃花就出現雙魚：能量有利談判與思考，感情彼此心意浮上水面