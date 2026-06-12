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南韓職棒（KBO）培證英雄隊（Kiwoom Heroes）傳出震撼彈，現任球員兼打擊教練的41歲傳奇老將李容圭（Lee Yong-kyu），因酒駕肇事並引發連環車禍，在各界撻伐下，宣布即刻引退，為其20多年的職業生涯劃下不光彩的句點。根據培證英雄球團與警方消息，事故發生於12日上午6時許。李容圭在結束與友人的飲酒聚會後，駕駛車輛返回位於九里市的家中，未料在行經一條6線道道路時，因處於泥醉狀態，先是撞上一輛迴轉中的車輛，隨後又追撞停在路邊的巡邏車。這起事故造成一名60多歲的民車駕駛及一名巡邏車上的警員受傷。經現場酒測，李容圭血液酒精濃度已達「吊銷駕照」標準（0.08%以上），目前已依違反《道路交通法》等罪嫌遭立案調查。事故發生後，李容圭立即向球團自首，培證英雄球團也隨即通報KBO「乾淨棒球中心」。球團發布聲明指出，李容圭對於自身行為深感懊悔，強調「絕無任何藉口」，為了對此嚴重錯誤負責，他主動向球團表達引退意願，球團已予以受理。李容圭同時表示，將會誠實配合調查，並全力負擔受害者的醫療與賠償責任。李容圭自2004年於LG雙子隊出道，先後效力過起亞虎、韓華老鷹及基業英雄。作為KBO歷史上頂尖的擊球手，他生涯共出賽2035場，擊出2140支安打，生涯打擊率高達0.295。他曾多次入選韓國國家隊，參與2008年北京奧運及2009年世界棒球經典賽（WBC），是深受韓國球迷喜愛的國民級球星。原先李容圭計畫在本季結束後，以華麗的引退儀式告別球場，如今卻因酒駕醜聞，令這段長達20年的職業生涯蒙上永久汙點。培證英雄球團代表理事魏在民今日公開發表道歉信，強調球團深知酒駕是「絕對無法容忍的重大違法行為」。球團對未能預先防止旗下人員酒駕深感抱歉，並向受傷的民眾及所有棒球界人士深深鞠躬致歉。球團承諾，未來將針對所有構成員強化防範酒駕的教育與管理，絕不讓類似事件再度發生。