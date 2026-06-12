台灣中華男足想踢進世界盃到底有多難？

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▲中華男足曾經在前主帥懷特（Gary White，左）、台灣一哥陳柏良率領下，有過一段黃金期。（圖／足協提供）

▲台灣企業甲級足球聯賽仍屬於半職業、社會球隊性質，無法與行之有年的亞洲各大聯賽相比。（圖／高雄Attackers FC提供）

2026年美加墨世界盃熱鬧開踢，不少人也好奇，實際上，即便本屆世界盃擴軍至48隊參賽，亞洲區參賽名額從小組賽時期的4.5席大幅增加到8.5席，但對於世界排名174名的台灣，想進入世界盃仍是不可能的任務。首先釐清台灣隸屬單位是亞洲足協（AFC），在世界盃外圍賽與亞洲盃資格賽部分賽制綁定情況下，必須與全亞洲40多個國家競爭亞洲區8.5席資格，且由於台灣是亞洲排名最後20名的球隊，要從第一階段資格賽開始踢，若順利晉級，還得依序通過分組賽、18強賽、附加賽與最後的跨洲附加賽。⭕第一階段資格賽： 亞洲排名後20名球隊，先進行主客場2回合淘汰賽（台灣有時光是這一關就面臨苦戰）。⭕第二階段分組賽： 晉級者與前26名球隊混合，分成9個小組。取小組前兩名晉級。⭕第三階段18強賽： 晉級18支球隊分成3組，⭕第四階段附加賽： 18強賽小組第3、4名進入附加賽，⭕第五階段跨洲附加賽： 剩下球隊跨洲與中北美洲、大洋洲未晉級球隊，台灣足球實力處於亞洲後段班，近年有機會擠進第二階段分組賽，但就經常面臨全敗或難求一勝的窘境，光是要進入18取6的第三階段，就已經是難如登天。以本屆世界盃亞洲區外圍賽為例，中華男足第一階段擊敗東帝汶後晉級，隨後第二階段與亞洲第三級梯隊的泰國、土庫曼、斯里蘭卡同組，中華隊總計僅踢進3球情況下慘丟14球，最終4戰全輸，以0分積分結束本屆賽會。中華男足在競爭最激烈的亞洲盃、世界盃外圍賽第二、三階段賽事中，目前已經苦吞跨屆0勝21敗慘烈戰績。上一次真正令人振奮的國際賽代表作，已經要追溯至2019年，由前教頭懷特（Gary White）執教時期，在主場擊敗巴林與新加坡。台灣棒球屬於世界第一梯隊、籃球在亞洲區也能與一級強隊有一戰本錢，但足球發展卻明顯落後於世界、甚至在亞洲也屬弱旅，主因跟國內足球環境青訓體制不健全、球場等硬體設施不足、職業化程度偏低都有關，屬於整個結構性問題。台灣目前最高層級的賽事為「台灣企業甲級足球聯賽」，仍屬於半職業、社會球隊性質，球員待遇、保障與商業規模，都無法與日韓行之有年的J聯賽、K聯賽，甚至中超、泰超與馬超等成熟職業聯賽相比。更誇張的是，台灣足球發展至今也有數十年，至今還未有符合國際A級賽事最高標準的足球專用球場，不少賽事仍需與田徑場共用，造成足球始終在台灣沒有太多熱度，也進而造成青訓體系的斷層，讓台灣足球始終缺乏足夠人才投入。因此討論台灣踢進世界盃，實際上是一個不切實際的夢想。現階段，在聘請新任澳洲籍總教練羅斯（Matt Ross）後，預計展開一段數年陣痛期，配合國內足協、旅外球員的成長，想辦法提升在亞洲區的排名，才是台灣足球現階段的目標。