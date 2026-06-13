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▲哈騰斯坦是雷霆戰術體系中的關鍵拼圖，其出色的籃板保護與中鋒傳導能力，是球隊維持競爭力的基石。（圖／美聯社／達志影像）

▲即便威廉斯缺席了大半賽季，雷霆仍以極高勝率打進西區決賽，這證明球隊具備在失去部分主力的情況下，依然維持奪冠實力的底蘊。（圖／美聯社／達志影像）

在西區冠軍賽惜敗給聖安東尼奧馬刺隊後，奧克拉荷馬雷霆隊正式進入休賽季補強期。為了緩解即將爆表的薪資壓力，雷霆隊高層面臨艱難抉擇。根據《The Athletic》資深分析師霍林格（John Hollinger）的報導，雷霆計畫以「先拒絕選擇權、再重新簽約」的策略留住當家中鋒哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein），合約可能為是4年1.1億美元。同時為了控管豪華稅，陣中要角威廉斯（Jalen Williams）與多爾特（Lugentz Dort）皆傳出可能被擺上交易檯面。哈騰斯坦是雷霆戰術體系中的關鍵拼圖，其出色的籃板保護與中鋒傳導能力，是球隊維持競爭力的基石。考量到他下賽季高達2850萬美元的球隊選擇權，將對球隊薪資空間造成巨大壓力，霍林格建議雷霆採取「先拒絕、後續約」策略。預測方案顯示，雷霆有望以4年1.1億美元的合約續約哈騰斯坦，此舉不僅能讓他長期效力至31歲，更能有效將他在2026-27賽季的薪資負擔減少約400萬美元，幫助球隊避開嚴苛的「第二層豪華稅」門檻。儘管保留核心陣容是奪冠目標，但雷霆若要維持薪資靈活性，勢必得做出取捨。雷霆目前的陣容深度堪稱全聯盟頂尖，這也讓總管普雷斯蒂（Sam Presti）擁有透過交易清理薪資空間的籌碼。報導指出，哈騰斯坦雖是雷霆極欲留下的對象，但主力成員威廉斯或防守悍將多爾特，都有可能成為薪資結構調整下的犧牲品。儘管兩人皆是球隊主力，但雷霆雄厚的替補陣容讓高層具備交易底氣。回顧本季，即便威廉斯缺席了大半賽季，雷霆仍以極高勝率打進西區決賽，這證明球隊具備在失去部分主力的情況下，依然維持奪冠實力的底蘊。雷霆隊目前的目標明確：在維持奪冠競爭力的前提下，最大程度地壓低團隊薪資總額。隨著哈騰斯坦的續約協商提上日程，以及潛在的交易風聲傳出，雷霆隊將在未來幾個月內進行大刀闊斧的陣容重整。對於雷霆迷而言，今夏的一些操盤，雖然可能讓他們面對失去主力球員的風險，但這也是球隊保持長久競爭力所必經的陣痛。