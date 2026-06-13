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▲統一獅總教練林岳平（右）表示，歐子喬因為夠特殊，才會出現國中畢業就赴美的狀況，外界應該要給予祝福。（圖／統一獅提供,2026.4.17）

年僅15歲的台非混血大物歐子喬近期選擇赴美留學，引發棒壇熱議，掀起球界對於基層體制、旅外規範的討論，統一7-ELEVEn獅總教練林岳平昨（12）日受訪時指出，歐子喬留學衝擊現行制度，是因為選手本身「特殊性」，若選手能力不到，也不會有人跟體制做出衝擊。餅總直言，歐子喬選擇用這樣的方式出國，外界應該要給予尊重，「每個人都有選擇自己想要走的方向。」現年15歲的歐子喬是台灣、南非混血好手，父親是南非人、媽媽是澎湖人，國小就讀講美國小，國中來到本島就讀桃園新明國中，原本已錄取平鎮高中棒球隊，但最後放棄入學，選擇接受美國高中全額獎學金，赴美踏上棒球留學之路。歐子喬赴美一事引發正反意見，部分人士認為，歐子喬赴美是有意規避國內現行體制（高中畢業才能簽職業約）。獅隊總教練林岳平對此議題有備而來，在他來看，歐子喬並非第一例，2001年底以16歲之齡與科羅拉多落磯隊簽約的羅錦龍才是第1人，餅總直言，不用去探討歐子喬是否加入台灣高中，「每個人都有選擇自己想要走的方向。」餅總話講得直接，「不管是經紀公司引導，或者透過甚麼方式去準備，為什麼最後會成案？就是選手能力、條件非常特殊，可能是台灣在20多年來出現的第2個。」餅總也提出另一個角度，「以他這樣的條件，具備那麼高關注的選手加入台灣的高中，反而學校也是壓力，因為3年的高中時期，會走到什麼路線，我相信大家也不敢保證。」餅總認為，既然歐子喬選擇用這樣的方式出國，外界應該要給予尊重。歐子喬放棄在台升學，選擇赴美留學，球界部分人士認為，是為了規避棒協現行高中生簽約職業的規範，餅總不否認背後可能有制度影響，「美國滿16歲就可以簽約，他為了不觸犯我們協會，或是台灣棒球的一些界線，而做出這樣的選擇。」餅總接下來的一番話一針見血，「我們有沒有什麼規範可以去規範他？或是未來他成為頂尖選手，我們台灣還需不需要他的戰力？」餅總直言，就是因為歐子喬具備非常特殊的能力，才會有人願意幫選手創造特殊條件，「這有點像是我們說的反派，但這並不是壞蛋。」餅總認為，若選手能力不到，也不會有人跟體制做出衝擊，「站在另一個立場，大家都有選擇權，他選擇這條路，應該要祝福他。」餅總認為，若要討論制度面，若大眾認為不合理，主管機關能否展現出魄力，祭出「球監」、「封殺」等規範，「協會或者是教育部，有沒有能力讓這個選手球監？從此不能再穿上中華隊，從此不能在台灣的環境打球？」餅總最後強調，這是選手的「選擇」，「用祝福的方式，期待他有朝一日成為頂尖的選手，（未來）環境願不願意接納他回台灣打球？為國家隊效力。」