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▲15歲南非混血好手歐子喬即將赴美就讀高中，放棄進入平鎮高中，引發球界熱議。（圖／學生棒球聯盟提供）

年僅15歲的台非混血大物歐子喬近期選擇赴美留學，引發棒壇熱議，掀起球界對於基層體制、旅外規範的討論，統一7-ELEVEn獅牛棚投手教練羅錦龍，身為台灣首位高中未畢業就旅美的選手，他以過來人的身份分享經驗，並直言，歐子喬能赴美，代表有過人之處，「人一定會想往更高層級去挑戰自己。」他提到，旅美這條路困難重重，但再讓他選100次，仍會選擇赴美，也認為不應制度爭議，抹滅歐子喬一家人的夢想。現年15歲的歐子喬是台灣、南非混血好手，父親是南非人、媽媽是澎湖人，國小就讀講美國小，國中來到本島就讀桃園新明國中，原本已錄取平鎮高中棒球隊，但最後放棄入學，選擇接受美國高中全額獎學金，赴美踏上棒球留學之路。歐子喬赴美一事引發正反意見，部分人士認為，歐子喬赴美是有意規避國內現行體制（高中畢業才能簽職業約）。歐子喬並非首例，在2001年底，年僅16歲的羅錦龍，以高達140萬美元的簽約金加盟科羅拉多洛磯隊，成為當時台灣史上最年輕和職棒球團簽約的學生球員，也催生了後來台灣對於青棒球員的規定，有了「羅錦龍條款」。相隔25年，混血大物歐子喬決定國中畢業就赴美留學，羅錦龍認為，「站在選手的角度，他有這樣的機會，代表有過人的能力。人一定會想往更高層級去挑戰自己，我覺得每個人都是這樣。」若以家長的身份來看，「當我的小孩有這樣被肯定，有這樣的機會，在經濟壓力許可之下，我當然也會鼓勵他，往更高的方向去挑戰。」羅錦龍坦言，當初簽約時的想法很簡單、單純，想要去追夢、挑戰更高層級的舞台，「我根本沒有想到我高中還沒有畢業，一開始小孩子想不到那麼多啦。」當年羅錦龍與洛磯隊簽下大約後，同樣引發關注，他坦言高中聯賽期間，都不敢出門，只能躲在飯店，因為只要一現身，就會被媒體詢問旅外話題。羅錦龍說，當時已經簽了約，但還沒公佈，也不知道輿論的壓力會那麼大，「所以後來教練也說先不要來球場，反正就低調一點。」部分人士認為歐子喬赴美留學，是為了規避國內18歲才能跟美職球隊簽約的規定，對此，羅錦龍認為，相關單位若認為有問題，就應該從制度面去修正，「我覺得不可以因為這樣，就抹滅了一家人的夢，小朋友不會想那麼多，有這個機會，一定為了圓夢，想法就很單純。」過了25年，被問到再選一次還會不會出國，羅錦龍沒有猶豫，「再叫我重新選100次，都是Yes，旅外的夢，稍縱即逝。」他進一步解釋，「因為多留一年，會不會受傷，這都是問號，可能會影響到你之後的價值，或是球隊對你的看重程度。」羅錦龍也以過來人的身份給出建議，他認為，這個年紀赴美，必須要克服語言、文化的差異，他坦言，過去總會遇到語言上的霸凌，因此要有保護自己的意識，「不要覺得什麼都沒關係，其實在美國文化，就是自己要敢講，勇敢Say No或是Stop!Don't do that之類的，自己要敢講出來。」羅錦龍說，他剛赴美時，是屬於比較安靜的類型，凡事以和為貴，但久而久之，會讓隊友得寸進尺，「當你用母語面對別人的煽風點火，會知道如何去制止，但當到了新環境，語言能力沒辦法完全表達清楚時，會比較無所適從，這是最難的部分。」羅錦龍回憶，當他做出反擊時，隊友開始尊重他，「Say No之後，可以看到事情完全轉變。一開始會覺得自己孤立無援、沒有朋友，但講了之後，適時的保護自己，讓大家知道你是有理的、是有Guts，反而會更挺你。」