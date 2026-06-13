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▲加拿大開幕式以《心動時刻》為主題。（圖／HamiVideo）

▲Alessia Cara從金球中震撼登場，是本場開幕賽的高潮。（圖／HamiVideo）

▲加拿大開幕式中，白鯨、馴鹿及北極熊的大型裝置藝術緩緩登場，為演出增添濃濃加拿大元素。（圖／HamiVideo）

▲本場演出由加拿大原住民族傳統舞蹈與吟唱揭開序幕。（圖／HamiVideo）

2026世界盃足球賽加拿大開幕典禮於台灣時間今（13）日凌晨盛大登場，由於加拿大國旗以紅、白2色為主色調，整座球場瞬間化身「楓葉海洋」，看台與表演區幾乎被紅色全面覆蓋，營造出濃濃加拿大國家意象，甚至連白鯨、北極熊都驚艷亮相，讓不少球迷直呼宛如置身國慶盛典。本次開幕演出以《心動時刻》（Heart Moment）為主題，大型金色足球成為全場核心舞台，表演一開始由26位鼓手步入球場中央，搭配加拿大原住民族傳統舞蹈與吟唱揭開序幕，展現加拿大多元文化特色。隨後由加拿大創作歌手William Prince登台演出，以溫暖嗓音帶來充滿土地情感的表演，透過音樂向加拿大原住民族文化致敬，也為整場開幕式奠定莊嚴氛圍。接著輪到加拿大人氣歌手Alessia Cara驚喜登場，她從巨大金球舞台內部現身，接連演唱代表作〈Wild Things〉與〈Fire〉，將現場氣氛推向高潮，值得一提的是，表演期間還出現巨型白鯨、北極熊、馴鹿等大型裝置藝術，象徵加拿大遼闊的自然生態與北方文化特色，巨大白鯨在球場內緩緩移動時，更引發全場驚呼聲不斷。緊接著由Nora Fatehi、Vegedream以及Sanjoy共同帶來〈Siir Sir〉演出，融合流行音樂、街舞與多元文化元素，呈現加拿大作為移民國家的包容精神。舞台設計搭配紅白色燈光與數百位舞者演出，不僅展現現代感，也呼應本屆世界盃「世界在加拿大相聚」的主題概念。壓軸則由Jessie Reyez與El Vanna演唱〈Illuminate〉，當歌曲進入高潮時，中央巨型金球緩緩升起，最終與舞台結構結合，幻化成象徵世界冠軍榮耀的大力神盃造型。隨著煙火、燈光與音樂同步綻放，全場數萬名球迷起立歡呼，也為加拿大世界盃開幕式畫下震撼句點。而主辦單位也預告，加拿大國寶級歌手Michael Bublé稍後將在賽前帶來特別演出，為地主加拿大隊助陣，持續炒熱世界盃開幕氣氛。