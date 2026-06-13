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▲加拿大皇家空軍進場超震撼。（圖／HamiVideo）

▲作為主辦國，加拿大球迷在球場高唱加拿大國歌。（圖／HamiVideo）

▲Alanis Morissette領唱加拿大國歌。（圖／HamiVideo）

2026世界盃加拿大開幕戰正式登場前，主辦單位先邀請加拿大知名演員Will Arnett擔任特別來賓登場暖場，身為《樂高玩電影》「蝙蝠俠」配音的他，以充滿感染力的演說帶動全場情緒，向來自世界各地的球迷喊話，為即將到來的世界盃盛會揭開序幕。隨後加拿大國寶級歌手Michael Bublé接著登場做演唱，接著Alanis Morissette帶領全場4.5萬人演唱加拿大國歌，聲音響徹全場超級震撼，最終由戰機衝場為開賽前掀起最高潮。緊接著登場的是加拿大國寶級歌手Michael Bublé，攜手The Sole Power Choir帶來歌曲〈Bring It On Home〉。在滿場紅色海洋包圍下，Bublé以渾厚嗓音唱出地主國迎接世界的熱情，也象徵加拿大正式站上世界足球最高殿堂。隨著歌聲迴盪整座球場，現場觀眾紛紛揮舞國旗回應。進入最具代表性的國歌環節後，加拿大傳奇創作歌手Alanis Morissette接下重任，現場演唱《O Canada》，當熟悉旋律響起，現場4萬5000名加拿大球迷幾乎全數起立大合唱，紅白相間的加拿大國旗遍布看台，畫面震撼程度堪稱本屆世界盃最具代表性的瞬間之一。從轉播畫面可見，整座球場幾乎被加拿大國旗染成一片紅色。除了巨型國旗鋪滿場地外，現場還安排多國旗幟進場儀式，以及大型世界盃主題舞台演出，無論是觀眾席還是球場中央，都充滿濃厚的加拿大元素，也展現地主國迎接世界盃的決心與驕傲。當國歌演唱結束後，現場再度迎來高潮，加拿大皇家空軍戰機編隊劃過球場上空，伴隨引擎轟鳴聲高速飛越體育場，瞬間引爆全場歡呼。從Michael Bublé獻唱、Alanis Morissette領唱國歌，到4萬5000人齊聲高歌與戰機衝場，整場賽前儀式不僅展現加拿大特色，也為世界盃揭開極具震撼力的序章。