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G4回顧：尼克29分大逆轉

G5前瞻：尼克挑戰客場奪冠、馬刺拚延長戰線

NBA總冠軍賽G5數據與賠率預測

NBA總冠軍賽G5賽事資訊

G5觀賽重點 誰能掌控節奏？

▲若尼克隊能勝出，紐約將迎來闊別53年的冠軍榮耀；若馬刺隊能硬撐下來，系列賽將於下周移師紐約進行G6。（圖／取自NBA X）

2026年NBA總冠軍賽進入白熱化階段，紐約尼克隊在總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）的調度與布朗森（Jalen Brunson）的帶領下，於系列賽G4上演了NBA總冠軍賽史上最震撼的「29分大逆轉」，目前以3：1取得絕對領先優勢。明（14）日8：30，戰火將移師聖安東尼奧的Frost Bank Center進行關鍵G5，尼克隊力求奪下自1973年以來首座總冠軍金盃，而馬刺隊則面臨淘汰邊緣，必須全力捍衛主場。G4的劇本震驚全球籃壇，尼克隊在半場落後29分的情況下，憑藉極高的防守強度與進攻執行力，將馬刺隊下半場得分限制在僅僅30分。終場前1.2秒，阿努諾比（OG Anunoby）的關鍵補進絕殺球，幫助尼克以107：106上演奇蹟。阿努諾比近期狀態神勇，場均數據傲視群雄，不僅在防守端鎖死馬刺核心文班亞馬（Victor Wembanyama），進攻端的三分球命中率更是高達58%。隨著這場「系列賽定義級」的勝利，紐約球迷已進入瘋狂狀態，渴望在週六目睹球隊完成封王。尼克今年季後賽展現出極強的心理素質，多次克服雙位數落後，防守與進攻效率均高居季後賽首位。主力控衛布朗森（Jalen Brunson）雖在總決賽遭遇嚴防、命中率僅39.6%，但第4戰仍砍下36分。前鋒阿奴諾比則是系列賽最大亮點，近兩場表現爆發，第4戰三分球9投7中飆出33分。總教練預計將繼續發揮唐斯（Karl-Anthony Towns）的拉開空間能力，將馬刺中鋒溫班亞馬（Victor Wembanyama）引出禁區，為布朗森創造突破機會。G4馬刺上半場狂轟76分、刷新總冠軍賽半場三分球紀錄，原本看似勝券在握，卻在下半場崩盤，這對隊中平均年齡極輕的陣容而言，是一次殘酷的心理考驗。總教練強森（Mitch Johnson）在賽後受訪時展現高度信心，並公開力挺在G4出現致命失誤的控衛福克斯（De’Aaron Fox），強調在關鍵時刻依然會將球交給他執行。文班亞馬則展現領袖風範，承諾隊友們會團結一心，絕不放棄挑戰NBA史上第二支「1：3逆轉奪冠」的奇蹟。身為聯盟歷史上最年輕的總決賽隊伍之一，馬刺急需從第4戰的崩盤中調整好心理狀態。怪物新人文班亞馬在第4戰貢獻24分、13籃板，但下半場受制於尼克包夾。控衛福克斯（De'Aaron Fox）與小將哈珀（DylanHarper）在上半場火力全開，下半場則缺乏穩定延續性。馬刺需要找回上半場的快節奏與流暢傳導（半場18次助攻），並克服主力陣容缺乏總冠軍賽經驗的隱憂。此外，陣中瓊斯加西亞（David Jones Garcia）因踝傷已確定今日無法出賽。根據DraftKings最新盤口數據，即使尼克聽牌，博弈市場仍稍微看好主場作戰的馬刺：讓分盤： 馬刺讓5.5分不讓分盤（獨贏）： 馬刺（-198）、尼克（+164）總分大小盤： 216.5分分析：本屆總決賽前4戰呈現客隊優勢，客隊在讓分盤取得4：0、獨贏取得3：1的戰績。且尼克今年季後賽展現無比韌性，3場敗仗皆輸在4分以內。多位專家預估，即便馬刺全力反撲使賽事陷入膠著，尼克也極有機會緊咬比分並咬住5.5分的讓分盤口。對戰組合： 紐約尼克 vs 聖安東尼奧馬刺（Game5）比賽時間： 2026年6月13日，美東時間晚上8:30比賽地點： 聖安東尼奧 FrostBankCenter轉播平台： ABC、Peacock、NBAonNBCYouTube頻道尼克隊目前的關鍵在於如何保持「一球一球打」的紀律，以及如何繼續利用布朗森與阿努諾比對抗文班亞馬的戰術掩護。而馬刺隊若想保住生機，必須找回G4上半場的團隊傳導與外線手感，並解決下半場進攻當機的致命隱憂。若尼克隊能勝出，紐約將迎來闊別53年的冠軍榮耀；若馬刺隊能硬撐下來，系列賽將於下周移師紐約進行G6。這場被譽為本世紀最戲劇性的總冠軍賽，戰局是否會因馬刺的反撲而出現轉折？全球球迷都在屏息以待。