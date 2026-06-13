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立法院會昨三讀通過修正公職人員選舉罷免法第26條，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制；另增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人，該修法被視為是「高虹安條款」。對此，民進黨立委陳培瑜今（13）日批評，「藍白政治分贓，惡修選罷法！」預算還沒審完，藍白就急著修法幫高虹安解套，還敢稱「天經地義」，根本只顧政治不顧民生。對於「高虹安條款」三讀，陳培瑜指出，高虹安先前因誣告案二審被判有期徒刑6個月，可經檢察官同意以「社會勞動」代替入獄，根據《選罷法》原本條文，有可能無法登記參選，所以藍白昨天強行三讀通過《選罷法》第26條修正案，宣告緩刑、得易服「社會勞動」之自由刑者，都可以登記為候選人。等同幫高虹安解套，確保參選萬無一失。陳培瑜直言，最噁心的是，曾因炒股案兩度入獄的國民黨立委傅崐萁，昨天還大言不慚表示「憲法保障人民參政自由，不能肆意妄為的剝奪人民參政權」，主導修法的民眾黨立委許忠信更直呼「易服社會勞動者，維護參選權，這是天經地義的事情！」陳培瑜說，都6月中了，今年度的總預算還沒審完，藍白卻連演都不演，趕在9月4日登記參選截止之前火速修過因人設事的《選罷法》，擺明只顧自己的選舉利益，而不管民生福祉。