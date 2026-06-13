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▲全聯官方LINE好友，週末推出4款商品買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯APP畫面pxmart.com.tw）

▲全聯「尚選愛文芒果(約1kg/盒)」及「台南愛文芒果(約1kg/袋)」原價135元、特價89元，現省46元。（圖／全聯提供）

▲愛買櫛瓜、洋蔥都只要10元破盤價，華盛頓空運西北櫻桃（9.5R等級）半台斤只要150元。（圖／愛買提供）

週末賣場狂撒優惠！全聯福利中心6大熱門商品買一送一，包括四季薄鹽醬油平均單瓶43.5元，還有福樂優格雪糕整盒78元有找，進口青花菜每粒38元，1公斤愛文芒果只要89元；大全聯PX Pay先領券，門市富士蘋果只要1元，木耳、台灣油菜都10元；愛買量販有鮮櫛瓜、洋蔥10元。全聯官方LINE好友今明兩天（13日、14日）共推出6款商品買一送一優惠，包括「歐維氏92%醇黑巧克力」、「農心 辛拉麵」、「四季 釀造薄鹽醬油」、「春水良品 春水冰淇淋」、「福樂Q果優酪雪糕」、「舒潔抽取式衛生紙」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。全聯門市13日至15日（周六至周一）也推出3天生鮮激省優惠，「進口青花菜」原價53元，每粒特價38元，現省15元；「尚選愛文芒果(約1kg/盒)」及「台南愛文芒果(約1kg/袋)」原價135元，特價89元，現省46元，全台門市限量販售，每人限量2盒／袋。海鮮推薦「生鮮魚片（背肉）300g／包」，原價119元、特價89元；「豬梅花火鍋薄切肉片」每100g原價53元、特價48元。不想花時間備料，還有「美味堂 去骨醉雞腿（產銷履歷，約300g）」，原價209元、特價189元，現省20元。早餐、下午茶也能順手補起來，「We Sweet烤金黃蛋塔30g×4」，原價69元、特價49元，現省20元，平均一顆不到13元。大全聯6月12日起至15日「台灣油菜（大）（約500g／包）」原價45元、特價35元，現省10元；「台灣福山萵苣（約500g／包」原價52元、特價35元；「進口青花菜（約400g／包)」原價115元、特價69元，現省46元；「台灣木耳（約300g／盒）」原價75元、特價45元。水果則有「台灣木瓜（約900g／條）」，原價69元、特價65元。此外，大全聯會員6月12日起至15日，限時四天最低1元就能買得到！會員於PX Pay上領取福利券（數量有限，領完為止）至大全聯購買台灣油菜10元、台灣木耳也10元，「智利富士蘋果」更享1元限時優惠價，每款限量2萬份。愛買全台門市將於6月12日至6月15日展開限時四天超殺優惠，其中最受歡迎的櫛瓜、洋蔥都只要10元破盤價，華盛頓空運西北櫻桃（9.5R等級）半台斤只要150元；安永鱸魚片任2片199元，單片百元有找；無刺沙巴魚片一包4片，任2包只要199元；台灣珍豬豬小排，購買2台斤以上每100公克特價39元，APP會員滿450元還可使用優惠券現折40元。6月14日推出百萬會員期待的「APP會員驚喜加碼」。凡於活動當日完成愛買APP會員註冊，並在全台愛買門市單筆消費滿2000元，即可獲得「9折電子現金券」（單筆回饋上限300元）。