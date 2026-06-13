我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA總冠軍賽正徹底點燃全球籃球迷的狂熱！根據NBA官方今（13）日公布的權威數據顯示，由紐約尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊正面對壘的第四戰，憑藉著尼克克服29分差的驚天逆轉秀，。這項驚人的成績不僅比去年總決賽G4狂飆123%，更正式寫下自1998年「籃球之神」麥可·喬丹（Michael Jordan）退役年之後，28年來的最高總決賽收視紀錄！這場在麥迪遜廣場花園上演的史詩級戰役，不僅刷新了各項大數據，更成為美國廣播公司（ABC）轉播歷史上，收視率最高的一場總決賽第四戰。上一次能讓全美觀眾如此瘋狂鎖定螢幕的，還要追溯到1998年由喬丹率領的芝加哥公牛隊，與馬龍（Karl Malone）、史塔克頓（John Stockton）領銜的猶他爵士隊進行的世紀對決。事實上，這輪由「大蘋果城」對抗「聖城外星人」的系列賽，從開打第一天起就展現了無與倫比的吸票魅力。根據美媒《Novig》與官方數據統計，本屆總決賽前四場的平均收視人數高達1,960萬人，較去年同期暴漲116%：除了傳統電視轉播開出紅盤，當今數位社群網路的流量更呈現毀滅性的井噴。知名記者阿札利（Tomer Azarly）報導指出，NBA官方明確表示，光是第四戰單場比賽，在各大社群平台上就已經瘋狂產生了，且還在持續飆升中。其中，前鋒阿奴諾比（OG Anunoby）上演驚天再見補籃的單場精華，也一舉登頂成為NBA官方YouTube頻道歷史上，點閱率最高的「單場比賽集錦」。截至目前為止，這系列總冠軍賽在社群媒體上的總播放量已經累積達到，毫無懸念地打破了2025年總決賽所保持的62億次歷史紀錄，締造了前所未有的「多媒體天花板」。在這場被全球數千萬觀眾與數十億網民見證的經典G4中，紐約尼克最終以107：106險勝聖安東尼奧馬刺。這場勝利不僅讓全美與社群流量集體高潮，更幫助尼克在系列賽取得3勝1敗的絕對聽牌優勢。全球球迷與媒體如今都在屏息以待，這輪注定載入史冊的系列賽，是否會在下一場直接迎來歷史最高榮譽的誕生。