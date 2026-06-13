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▲馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）在比賽最後階段的一次爭議上籃遭到封阻，成為球隊遭到逆轉的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲Mitch Johnson做的錯決策和用人，比De’Aaron Fox投籃和季後賽低迷狀況更糟。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

七戰四勝總冠軍系列賽1：3落後尼克的馬刺，沒有退路，馬刺教練Mitch Johnson決定生死之戰G5關鍵時刻，依舊會把球權和主導戰術核心交給先發後衛De’Aaron Fox。「G5最後決勝時刻，我還是會把球權交給De’Aaron Fox，我對他完成終結仍有百分百信心」Mitch Johnson堅定力挺G4最後讀秒階段上籃挨鍋，沒能決定消耗比賽時間，給了尼克最後一擊反撲契機的De’Aaron Fox。De’Aaron Fox是犯了致命錯誤，但他不是馬刺輸掉G4或整個系列賽三敗都被尼克逆轉的「戰犯」。馬刺三敗都在至少領先12分情勢下被尼克逆轉，有太多原因構成，包括決勝期「斑馬」Victor Wembanyama很難深入禁區和籃下要位攻擊，得到隊友傳球，另外一個重要關鍵是防守，第四節或比賽最後3分鐘，尼克後衛Jalen Brunson總是來去自如，單打、突破、三分球把握性十足。至於馬刺屢屢掉了第四節或決勝期關鍵籃板，這是另一個致命傷，第四節三分命中率和空位把握性不足，也是馬刺始終打不好第四節，三度被尼克逆轉主因。但De’Aaron Fox確實不該在馬刺擔任決勝期頭號持球手角色，看狀況偶而可以。Mitch Johnson做的決定與堅定是執教應該要有的堅持，並不意外，10個教練九個都會這樣決定，決勝關鍵時刻球權交給Stephon Castle或Dylan Harper，未必就能打出更穩定進攻或贏球。但那可能是更有彈性和智慧選擇。De’Aaron Fox季後賽狀況、投籃、臨場發揮都是全隊主要「七人輪換」主力最差，這是事實，Mitch Johnson不能忽略真相。今年季後賽De’Aaron Fox出手次數全隊第二，但投籃命中率4成25，全隊主要八人輪換第二差，三分命中率3成09全隊主要10人輪換最差，這種不在狀況的表現Mitch Johnson不該忽視。教練信任、凝聚團隊信念很重要，但必要調整和角色定位更重要。Mitch Johnson做的錯誤決策和用人，比De’Aaron Fox投籃和季後賽低迷狀況更糟。De’Aaron Fox也不是低迷，他始終不曾在季後賽證明過什麼，這一點我已經提過很多年。總冠軍系列賽De’Aaron Fox表現和狀況比今年季後賽個人平均更差，場均只有14.3分，投籃命中率3成82，三分命中率3成，每場還有3.3次失誤。De’Aaron Fox總冠軍賽每場打36.5分鐘，但每場只能買到2.5次罰球，De’Aaron Fox在比賽中突破、改變比賽節奏、三分外線、買犯、製造尼克防守壓力各方面表現都差了一截，差了至少一個檔次實力。這樣一個擁有決勝期球權的持球大核，會成為馬刺打翻身仗絆腳石，De’Aaron Fox季後賽狀況、投籃、失誤控制幾乎是全隊最差，Mitch Johnson持續在做錯誤決策。馬刺不是要移開De’Aaron Fox，也不是要減少他的上場時間，而是必須要做出適度調整，給Stpheon Castle和Dylan Harper兩名更有力年輕後衛更多突破球權和持球攻擊空間，不是讓他們兩人在一旁等球、看De’Aaron Fox處理球。一個小細節就能改變比賽形勢，做好兩個小細節就能贏下比賽。馬刺仍在犯錯，這很致命。