日強降雨狂炸中南部，各大水庫迎來歷史級大解渴，經濟部水利署的即時水情燈號更是集體轉為正常的藍燈！根據今（13）日最新即時水情，《NOWnews今日新聞》交叉計算，曾文、南化、烏山頭南部三大主力水庫在短短 9 天內，聯手狂灌了 1.23 億噸水量，指標性的曾文水庫蓄水量更一舉衝破 1 億噸大關

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▲全台主要水庫最新蓄水情形概況圖。受梅雨強灌助攻，北部、中部及南部多座指標性水庫集體「黑翻藍」滿血復活。（圖／翻攝自經濟部水利署官網,wra.gov.tw）
▲全台主要水庫最新蓄水情形概況圖。受梅雨強灌助攻，北部、中部及南部多座指標性水庫集體「黑翻藍」滿血復活。（圖／翻攝自經濟部水利署官網,wra.gov.tw）
🟡結構大翻轉！南部3大水庫9天淨增數據曝光
比對水利署後台數據，這 9 天內南部大水庫出現驚人的結構性翻轉。曾文水庫  6 月 4 日蓄水率原僅 9.33%（4,198 萬噸），今日早上 9 點已衝上 23.12%（10,403 萬噸），實質淨增 6,205 萬噸，蓄水量正式突破「1 億噸」歷史大關。

補水進度最為噴發的南化水庫，則從原本快要乾涸見底的 20.90% 狂飆至 63.55%（5,199.16 萬噸），淨增 3,489 萬噸；烏山頭水庫亦翻倍成長至 48.19%（3,800 萬噸），淨增 2,601 萬噸。三座水庫 9 天內實質「入庫」可用水量高達 1 億 2,295 萬噸（約 1.23 億噸），讓原本緊繃的缺水危機迎來大解渴。

▲經濟部水利署南部主力水庫即時水情對比表格。曾文、南化及烏山頭水庫9天內有效蓄水量與水位出現結構性暴漲。（圖／翻攝自水利署官網,wra.gov.tw）
▲經濟部水利署南部主力水庫即時水情對比表格。曾文、南化及烏山頭水庫9天內有效蓄水量與水位出現結構性暴漲。（圖／翻攝自水利署官網,wra.gov.tw）
🟡 全台水庫集體滿血！多座蓄水率衝破9成
不只南部翻轉，全台水庫也集體滿血。北部石門水庫蓄水率衝高到 84.25%，翡翠水庫穩坐 81.93%；竹苗與中部更是驚喜連連，寶山水庫達到 100% 滿庫奇景、寶二水庫 99.93%，永和山與德基水庫雙雙衝破 9 成大關。

水利署南區水資源分署強調，此波降雨讓台南、高雄民生供水極度穩定。唯夏季高溫蒸發量大，仍呼籲民眾在日常生活中保持節水好習慣。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...