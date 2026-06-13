我是廣告 請繼續往下閱讀

▲身高183cm的金武烈演技超好之外，還會唱歌跳舞。（圖／Netflix）

南韓44歲演員金武烈最近因為主演《鐵拳教育》爆紅，私下的他不只，還是個超會跳舞的帥哥，2012年在音樂劇《光化門戀歌》表演〈紅霞〉的模樣如今被翻出，全程燦笑又唱又跳，再次融化劇迷，而這首歌是李文世的名曲，在2008年被BIGBANG改編翻唱，歌曲再次爆紅，成為他們代表作之一。金武烈在《鐵拳教育》飾演教權保護局督察羅華振，他是韓國陸軍特戰司令部特任隊退役上尉，因為未婚妻被不良少年刺死，決定聯手身任教育部長的岳父崔康石（李星民）以「以暴制暴」的方式整頓各地區校園的問題學生、舞弊教師以及恐龍家長。他在劇中打人不手軟，雖然暴力但卻讓觀眾直呼過癮，因此爆紅。其實金武烈是出了名的「變色龍」實力派演員，2002年以舞台劇出道，長期在音樂劇舞台磨練紮實演技，隨後逐步轉戰大銀幕與電視圈；在2015年的電影《延坪海戰》中更展現出軍人的剛毅，開始受到廣泛大眾注意。因為《鐵拳教育》的加持，金武烈再次爆紅，連帶過去畫面都被起底，最近最受討論的，是他2012年在音樂劇《光化門戀歌》表演〈紅霞〉的片段，台上的他全程燦笑又唱又跳，掀起不少網友讚嘆：「原來金武烈也會跳舞！」而該曲不只是原唱李文世的名曲，也是翻唱者BIGBANG的人生代表作之一，是K-POP很經典的一首歌。