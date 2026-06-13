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2026世界盃足球賽正式開打，全球再度掀起足球熱潮，不少球迷熬夜追賽、討論戰況。不過對平時不看足球的人來說，各國球隊與球星之間的關係往往讓人一頭霧水。近日就有一名網友拍攝影片，用KPOP偶像團體與藝人來比喻世界足壇，像是「巴西隊是BTS」、「梅西是GD」、「C羅相當於田柾國」，用生動又有趣的方式解說世足。許多人想和另一半一起看世界盃，卻不知道該如何快速介紹各隊背景，因此原PO決定透過KPOP來解釋足球世界。她首先介紹巴西隊，認為巴西隊就像BTS一樣，是足球界最具代表性的經典強權，不僅歷史悠久，更擁有深厚底蘊與頂尖實力，「每個人都超強」的形象也就像BTS在全球樂壇的影響力。接著談到法國隊時，原PO則比喻為ENHYPEN。她認為法國隊雖然不像部分傳統豪門擁有最悠久的歷史，但近年來人才輩出、戰績亮眼，許多年輕球員都被視為未來之星，正如快速崛起的人氣男團ENHYPEN。至於阿根廷隊，原PO則認為最適合對應BIGBANG。她表示，阿根廷在世界足壇擁有傳奇地位，而隊長梅西的重要性更如同BIGBANG隊長GD，不只是團隊核心，更是足以代表一個時代的人物。透過這樣的比喻，即使不熟悉足球的人，也能快速理解梅西在足球界的影響力與象徵意義。除了各國球隊之外，影片也介紹多位知名球星。原PO形容葡萄牙球星C羅在足球界的地位，就像BTS成員田柾國在KPOP圈的存在、法國球星姆巴佩則被比喻成「出道即巔峰」的CORTIS成員安乾鎬，年紀輕輕便已站上世界舞台頂端。影片最後更附註，如果想讓另一半一起投入世界盃，只要把這支影片傳給對方就夠了。