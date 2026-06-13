中華航空近期公告多項收費調整，旅客若有哩程兌換機票、申請搭機證明需求，出發前要特別留意，華航宣布，自2026年7月9日起，行程中包含中華航空、華信航空國際線航班的酬賓機票，以及天合聯盟酬賓機票，若行程起始地為香港以外，開票或改票時將隨票徵收訂位服務費，現行收費標準約為28美元，約885元台幣，且搭機證明也漲價，華航官網公告7月1日起從原本100元漲到200元。
華航官網公告指出，這波調整適用於「酬賓機票」，也就是旅客使用哩程兌換的機票；若只是一般現金購票，仍依原票務規定及票價頁面顯示為準。換言之，未來會員使用哩程兌換華航、華信國際線或天合聯盟酬賓機票時，除了稅金、燃油附加費等費用外，也要把訂位服務費納入成本估算。
搭機證明調漲到200元
另外，搭機證明申請費也同步變貴，華航公告，中華航空、華信航空自2026年7月1日起，台灣地區申請搭機證明手續費由原本每份每航段100元，調升為200元；每份搭機證明一式兩聯，限開立1名旅客的1個航段，申請年限為搭乘日次日起一年內。
華航也提醒，線上申請搭機證明僅限華航及華信自營航班，聯營航班無法於網路申辦，須至華航各分公司現場辦理。若選擇現場領取，限台北、台中、台南及高雄櫃台受理，旅客須出示相關身分證明；若委託他人代領，還需備妥委託書及受託人證件。
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另外，搭機證明申請費也同步變貴，華航公告，中華航空、華信航空自2026年7月1日起，台灣地區申請搭機證明手續費由原本每份每航段100元，調升為200元；每份搭機證明一式兩聯，限開立1名旅客的1個航段，申請年限為搭乘日次日起一年內。
華航也提醒，線上申請搭機證明僅限華航及華信自營航班，聯營航班無法於網路申辦，須至華航各分公司現場辦理。若選擇現場領取，限台北、台中、台南及高雄櫃台受理，旅客須出示相關身分證明；若委託他人代領，還需備妥委託書及受託人證件。