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在經歷了第四戰客場搞砸29分領先、慘遭紐約尼克隊史詩級大逆轉的沉重打擊後，聖安東尼奧馬刺隊目前在總冠軍賽已陷入1：3的絕境。明（14）日兩軍將移師馬刺主場，進行非贏不可的背水一戰，然而今日聖城卻再度傳來重大壞消息──陣中倚重的30歲替補長人科爾內特（Luke Kornet）因突發感冒症狀，明日第五戰的身高達216公分的科爾內特，是馬刺隊本季板凳席上不可或缺的防守大閘。本季例行賽他共出賽68場，其中25場擔任先發，場均可貢獻6.5分、6.1籃板與1次阻攻；進入季後賽後他同樣穩定輸出，在22場出賽中繳出3.8分、4籃板與0.7次阻攻。科爾內特本季最耀眼的代表作，莫過於在西部決賽對陣衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊的搶七大戰。當時在決勝節的關鍵時刻，，直接粉碎了雷霆隊試圖反超比分的大好機會，不僅讓全隊氣勢瞬間沸騰，更是馬刺最終能淘汰衛冕軍、殺進總決賽的頭號幕後功臣。如今這位禁區悍將因感冒襲擊出賽成疑，倘若明日最終無法披掛上陣，意味著當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）在面對尼克隊強悍的內線衝擊時，將面臨孤立無援的禁區苦戰。對馬刺隊而言，明日的G5已經沒有任何退路。他們唯一的目標就是在自家主場全力搶勝，力阻尼克隊全隊在聖安東尼奧的地盤上拋下慶祝奪冠的彩帶。儘管1：3的落後分差在外界面前形同死刑，但馬刺全體上下仍未放棄希望。。而這一切的大前提，首先取決於馬刺明日能否在人手短缺的劣勢下，硬氣拿下這場續命之戰。