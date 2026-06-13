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立法院昨三讀俗稱「高虹安條款」的《選罷法》26條修正案，讓緩刑和易刑者得以參選，遭綠營批評「因人設事」，綠委林淑芬更在議場飆罵白委「臭豎子」。民眾黨主席黃國昌今（13）日則回嗆，民進黨立委涉及暴力毆人，自己提出緩刑也可參選，態度髮夾彎不要做賊抓賊，創黨主席柯文哲也大酸，這應該是「林淑芬條款」，網路上還說是「暴力芬條款」，讓黃國昌在一旁忍俊不禁。柯文哲和黃國昌今出席「民眾新竹隊」成軍誓師大會，會前被問到「高虹安條款」三讀，黃國昌說，《選罷法》26條修正，是基於憲法保障人民參政權比例原則下推動的必要改革，民進黨刻意冠上「高虹安條款」是混淆視聽，對高虹安也不公平。黃國昌說，若真要說因人設事，民進黨應好好回答，國民黨去年提出緩刑也可參選，民進黨群起攻之，怎麼等到自家立委涉及暴力毆人，涉案立委自己提出緩刑也可參選，民進黨180度髮夾彎說修法好棒棒，民進黨不要做賊喊抓賊，真正因人設事、自己涉案自己提案解套的正是民進黨。柯文哲則說黃國昌很客氣，都不會說這是林淑芬條款，網路上還寫說這是「暴力芬條款」，他有看過白委許忠信的說明，如果認為兩年以下緩刑都可以有參選資格，為何6個月易服勞動不行，這沒有道理，這是很純粹的科學基礎，少於6個月應該包含於少於2年，這個應該把它正名成林淑芬條款，請各位媒體正名。