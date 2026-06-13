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洛杉磯道奇隊昨（12）日在擊退海盜的比賽中，驚傳當家日籍巨星大谷翔平因「左膝發炎」提前退場。在今（13）日對陣芝加哥白襪隊的賽前，道奇隊正式將大谷移出先發名單、高掛免戰牌。面對外界高度關切大谷的傷勢是否比預期嚴重，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前親自對外說明最新檢查結果，強調大谷的傷勢並無大礙，也明確排除了進入傷兵名單（IL）的可能性。大谷翔平昨日在對戰海盜隊的第三局大棒一揮，敲出連續兩場比賽炸裂的本季第13號全壘打，且前4個打席全數上壘，繳出2打數2安打、2次保送的完美表現。然而，他在一次盜壘嘗試中感覺到左膝後方及左腿後肌附近不適，於第七局被換下場休息。根據大聯盟官網報導，大谷今日已接受了磁振造影（MRI）等精細檢查。主帥羅伯茲賽前捎來好消息，。羅伯茲表示：「他的膝蓋現在只是有些微腫脹，這是完全可以控制與管理的狀態，絕對不是需要考慮放進傷兵名單的情況。」球團認為，今日讓大谷翔平徹底休養一天是最佳選擇，且為了保護他，今日的比賽也確認不會安排大谷進行任何後援代打。羅伯茲樂觀地指出：「理想情況下，我們希望他明天就能重返先發打線。但教練團會保持謹慎，如果有需要，再讓他多休息一天也無妨。」自大谷翔平本季全面恢復「二刀流」後，其身體所承受的驚人負荷一直是大聯盟的焦點。本季至今，「打者翔平」出賽63場，繳出.305/.421/.543的頂級打擊三圍、外帶13轟與40分打點；而「投手大谷」在11場先發中投了67.2局，飆出73次三振，拿下6勝2敗、防禦率是恐怖的1.06，ERA+更高達381。針對這次的膝傷是否會衝擊到大谷的投球時程？，球團預期這次微恙並不會影響到他的投球表現。被媒體問到未來是否會重新檢討大谷「二刀流」的起用機制時，羅伯茲給予了否定答覆：「不，短期內我們可能會依據他的身體反饋來微調，但基本上起用方針不會改變。」他分析，大谷的膝蓋腫脹，屬於跑壘、揮棒以及強烈投球時下肢落地等自然動作累積下來的身體耗損。不過，羅伯茲也坦言，。主帥指出，今年球隊其實已經相當克制大谷的盜壘次數，但球員在比賽當下往往充滿求勝執念，總想著在關鍵時刻利用速度幫助球隊。如何在維持頂級戰力輸出與保護這位億萬巨星的身體健康之間取得完美平衡，將是道奇教練團接下來的甜蜜課題。