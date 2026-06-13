西南風增強，中央氣象署發布強風特報，14日清晨至夜晚新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。
⚠️強風特報
📌影響時間：14日晨至14日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
氣象署預報，今（13）日鋒面逐漸遠離，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲，僅桃園以北及東北部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；晚起西南風增強，南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲。
明（14）日鋒面位於臺灣北部海面及西南風影響，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，午後並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。明日東南部地區有焚風發生的機率，請注意。
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📌影響時間：14日晨至14日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣
明（14）日鋒面位於臺灣北部海面及西南風影響，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，午後並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。明日東南部地區有焚風發生的機率，請注意。