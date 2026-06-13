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被視為藍營下一階段要角的台中市長盧秀燕，外交出擊備受矚目。歐洲時間11日，盧秀燕抵達捷克布拉格，獲得捷克國會參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、外交國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）「雙龍頭」高規格接待。會中韋德齊更公開勉勵盧秀燕「勇敢前進，無論下一個位置在哪裡」，政治意涵濃厚。會談中，韋德齊大方展現挺台立場，強調捷克參議院多次通過決議，將捷克與台灣並列為「主權主體」，支持台灣實質參與國際組織。盧秀燕則在回應說，「中華民國是一個主權獨立的國家」。她由衷感謝捷克等國際友人在台灣遭受不公打擊時，總能挺身而出，這也是台灣人民對捷克擁有深厚情誼的關鍵。盧秀燕指出，「德不孤，必有鄰」，只要堅持正確的價值，就能找到理念相近的夥伴。面對地緣政治的變局，民主國家更應攜手捍衛法治與和平。隨後，盧秀燕馬不停蹄轉往布拉格市政府，會晤市長斯沃博達（Bohuslav Svoboda）。雙方針對城市交通、教育及國際情勢對城市治理的衝擊進行意見交換。盧秀燕表示，台捷兩國雖相隔遙遠，但共享相同的普世價值，未來將透過城市間的實質合作，讓民主制度在基層治理中繼續扎根。