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端午佳節將至，台中市政府環保局與環境部攜手傳愛。在節日前夕，特別準備外埔區在地特產「湖底米」、急救包、防刺手套及遮陽帽等實用物資，致贈台中市832位資源回收個體戶，期盼在歲時節慶之際傳遞溫暖，同時提升基層資收人員的工作安全。環保局長吳盛忠表示，資收個體戶長期穿梭街頭巷弄，是城市資源循環體系中不可或缺的重要力量。由於部分個體戶屬於經濟弱勢族群，生計高度仰賴回收收入，市府為此積極配合環境部推動「資收關懷計畫」，構築保價收購機制。透過優於市場價格的補貼，每人每月最高可獲得5,000元的實質生活支持。去年台中市共有 204 名個體戶受益，累計回收量高達1,164.8公噸，發放補助金額約950萬元。環保局指出，除了經濟補貼與物資補充，市府亦貼心提供「到府收運服務」、「微型保險投保」及「環境巡迴服務」等三大配套措施。主動協助行動不便的個體戶載運物資，不僅降低運送途中的交通風險，也協助改善其居家周邊環境。資收個體戶廖女士感性分享，目前正接受乳癌治療的她，面臨身體病痛與沉重經濟的雙重壓力。所幸在里長關懷下加入資收關懷計畫，雖然回收市場行情波動大，但這筆每月最高5,000元的補助如同及時雨，讓她在抗癌期間得以減輕燃眉之急，深刻感受到社會的包容與溫暖。環保局呼籲，民眾在回收前可先將資收物簡單清潔並做好分類，除了交由清潔隊或希望資收站處理外，也可以就近提供給有需要的資收個體戶，讓綠色環保行動兼具社會愛心，在守護環境的同時，也為弱勢族群帶來實質幫助。