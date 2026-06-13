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▲80歲倒數！川普老化跡象一次曝光（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普14日就要滿80歲，白宮這幾天明顯卡緊馬達，用一連串高密度行程展示「我還很行」——但《華爾街日報》也直接點破，這些畫面同時意外曝露了一位即將80歲的人，身體該有的樣子。深夜看完NBA總冠軍賽被拍到閉眼，回到白宮已經凌晨2點多；隔天一早接受媒體電話採訪，幾個小時後又下令對伊朗發動空襲——這種「老人連續上班24小時」的節奏，白宮新聞秘書李威特說這是在證明總統「完全勝任」，但也讓不少人看完忍不住想：這個年紀真的不用睡覺嗎？鏡頭同時還拍到他雙手有明顯瘀青，白宮解釋是「握手太多次」造成的，加上拍攝角度問題——這個解釋本身，聽起來就很像長輩在說「沒事沒事，撞到一下而已」。過去這一年，川普的口誤次數也成為媒體持續追蹤的項目。把格陵蘭說成冰島、把荷姆茲海峽說成「伊朗海峽」，甚至把南美洲和中東最近的衝突搞混——這些並不是單一場合的失誤，而是反覆出現，逐漸從「失言」被外界重新解讀成「年齡訊號」。根據先前曝光的健康檢查資料，川普的聽力出現退化、皮膚變得比較脆弱，最近兩次年度健檢之間體重增加了約6.35公斤。共和黨眾議員辛格倒是幫忙緩頻：川普步調確實不如從前，但比起同齡人，他仍然算是活躍的。報導也點出一個時代背景——前總統拜登2024年因健康問題退選後，整個美國社會對「高齡領導人」的敏感度直接拉滿。從那之後，川普的一舉一動，特別是任何看起來像「累了」、「恍神」的瞬間，都會被放大檢視。民主黨眾議員劉雲平就拿著川普公開場合閉眼的影片，要求白宮說清楚總統的健康狀況；國務卿魯比歐則反駁，強調川普每天工作時間很長，根本是「日以繼夜」。被問到即將到來的80歲生日，川普給出的答案，意外地相當「人性化」：「我不喜歡這個年紀，但無論如何，我還在這裡。」這句話聽起來，倒是比任何健檢報告都更誠實——年齡這件事，再怎麼用緊湊行程證明活力，終究是騙不了自己的。