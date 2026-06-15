快去刷存摺，政府發錢了！勞保局行事曆公告的國民年金（國保）喪葬給付於今（15）天入帳，符合資格者可一次領到 98,000 多元的現金；不過，這筆補助其實藏有嚴格的領取資格限制，前陣子網路吵得沸沸揚揚的「繳一輩子國保，65 歲剛過世卻領不到一毛錢」指的就是這筆錢，民眾領取前務必看清規範，且月底前還有 16 筆各類津貼將接力發放！
🟡 國保現金98000元今日入帳：三大資格限制
今天入帳的國保喪葬給付為一次性發放，確切金額為 98,805 元。計算公式為國保月投保金額（19,761 元）直接發給 5 個月。許多人以為只要有繳保費就能領，但勞保局其實設有嚴格的「三大資格限制」：
限制一（黃金加保期）： 被保險人在「國保加保期間」死亡（即未滿 65 歲）。若滿 65 歲已轉領老年年金，隨後過世便不符資格。
限制二（實際支出者）： 這筆錢並非直接給特定配偶或子女，而是誰出錢辦後事就給誰，必須是由「實際支出殯葬費的人」具名請領。
限制三（5 年時效天條）： 設有嚴格的時效性，自被保險人死亡次日起算，若「超過 5 年」未提出申請，這筆近 10 萬元補助將全數充公。
🟡 繳一輩子竟然領不到？勞保局曝光致命限制
然而，這筆近 10 萬元的補助卻藏有一個重大限制，也就是前陣子引發全民大論戰、繳一輩子國民年金走了領不到錢的「65 歲天條」。有網友抱怨親戚繳了多年國保，剛滿 65 歲不幸過世，結果喪葬給付一毛都拿不到。
衛福部對此嚴正澄清，國保是社會保險而非個人儲蓄。關鍵在於，民眾年滿 65 歲起，依法就會自動退出國保、轉為領取「老年年金」。既然 65 歲後已經不是國保的「加保期間」，此時死亡就不屬於保險事故，家屬自然無法請領喪葬給付。
勞保局也特別傳授解套關鍵：任何老年給付都必須「生前申請才有效」，只要在 65 歲過世前曾提出年金申請，即便在審核中過世，家屬仍可代領至少 1 個月的老年年金，權益才不會白白蒸發。
🟡 刷存摺預備！6月底前還有16筆錢接力發放
除了今天的國保喪葬給付，勞保局在 6 月份接下來的日子裡，還有多達 16 筆各類年金、生育給付與老農津貼將陸續入帳，提醒民眾記下日子隨時準備對帳：
6 月 18 日： 國保生育給付、老農津貼、農民月退休儲金（共 3 筆）
6 月 25 日： 國保老年基本保證年金、原住民給付、國保生育給付（共 3 筆）
6 月 29 日： 勞保年金、災保年金、災保失能照護補助、勞退月退休金（共 4 筆）
6 月 30 日： 產檢與陪產假薪資補助、國保身心障礙年金併計勞保年資、國保老年年金、國保喪葬給付、國保遺屬年金、國保身心障礙基本保證年金（共 6 筆）
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今天入帳的國保喪葬給付為一次性發放，確切金額為 98,805 元。計算公式為國保月投保金額（19,761 元）直接發給 5 個月。許多人以為只要有繳保費就能領，但勞保局其實設有嚴格的「三大資格限制」：
限制一（黃金加保期）： 被保險人在「國保加保期間」死亡（即未滿 65 歲）。若滿 65 歲已轉領老年年金，隨後過世便不符資格。
限制二（實際支出者）： 這筆錢並非直接給特定配偶或子女，而是誰出錢辦後事就給誰，必須是由「實際支出殯葬費的人」具名請領。
限制三（5 年時效天條）： 設有嚴格的時效性，自被保險人死亡次日起算，若「超過 5 年」未提出申請，這筆近 10 萬元補助將全數充公。
然而，這筆近 10 萬元的補助卻藏有一個重大限制，也就是前陣子引發全民大論戰、繳一輩子國民年金走了領不到錢的「65 歲天條」。有網友抱怨親戚繳了多年國保，剛滿 65 歲不幸過世，結果喪葬給付一毛都拿不到。
衛福部對此嚴正澄清，國保是社會保險而非個人儲蓄。關鍵在於，民眾年滿 65 歲起，依法就會自動退出國保、轉為領取「老年年金」。既然 65 歲後已經不是國保的「加保期間」，此時死亡就不屬於保險事故，家屬自然無法請領喪葬給付。
勞保局也特別傳授解套關鍵：任何老年給付都必須「生前申請才有效」，只要在 65 歲過世前曾提出年金申請，即便在審核中過世，家屬仍可代領至少 1 個月的老年年金，權益才不會白白蒸發。
除了今天的國保喪葬給付，勞保局在 6 月份接下來的日子裡，還有多達 16 筆各類年金、生育給付與老農津貼將陸續入帳，提醒民眾記下日子隨時準備對帳：
6 月 18 日： 國保生育給付、老農津貼、農民月退休儲金（共 3 筆）
6 月 25 日： 國保老年基本保證年金、原住民給付、國保生育給付（共 3 筆）
6 月 29 日： 勞保年金、災保年金、災保失能照護補助、勞退月退休金（共 4 筆）
6 月 30 日： 產檢與陪產假薪資補助、國保身心障礙年金併計勞保年資、國保老年年金、國保喪葬給付、國保遺屬年金、國保身心障礙基本保證年金（共 6 筆）