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藝人王大陸閃兵案將演藝圈閃兵藝人連根拔起，內政部和國防部擬修法加重閃兵刑責，國防部近日預告修正《妨害兵役治罪條例》，加重閃兵、逃避教召刑責最低1年有期徒刑，另外對於煽惑、唆使、庇護、便利等幫助他人逃避兵役之罪，增列最低法定刑為一年有期徒刑，並增列頂替或介紹他人頂替徵兵檢查之犯罪態樣。國防部11日預告草案，表示鑑於近年逃避兵役案件經法院判決六個月以下有期徒刑，並以易科罰金執行結案居多，恐衍生「得以金錢代替兵役義務」之錯誤社會認知，致難以嚇阻有心人士犯罪意圖，影響兵役制度之公平性，不利國家安全與社會公信，爰修正序文，增列最低法定刑為一年有期徒刑，以維護兵役制度公平性並收嚇阻之效。針對新增逃避教召最低一年徒刑，國防部說，考量動員召集或臨時召集，必以國家處於遭遇戰爭或非常事變之時，如受召集人逃避召集，事後經法院判決六個月以下有期徒刑而得以易科罰金執行結案，恐使有心人士產生僥倖心態，影響國家動員戰力整備，爰修正序文，增列最低法定刑為一年有期徒刑，以收嚇阻之效，俾國家臨時動員之戰力整備及士氣維護。此外，對於除役後才被查獲閃兵者加重刑責2/3，國防部表示，役齡男子對自身兵役義務當有相當之認知，逃避兵役逾除役年齡始經查獲，或役齡前出國至除役後始返國者，因已除役不再具兵役義務，縱經查獲仍不再徵集入營，為維護兵役之公平性，爰增列犯第三條、第四條之罪，於除役後始被查獲者，加重刑期至三分之二，以維護兵役制度公平性，並杜絕行為人僥倖心態。另外對於頂替他人徵兵檢查，最低判處1年徒刑，國防部說，考量逃避兵役之役齡男子或協助役齡男子逃避兵役之不法仲介集團，實務案例上多於徵兵檢查階段，以冒名頂替徵兵檢查方式獲取偽造病歷，以達逃避兵役之目的，爰於第一項第四款增列頂替或介紹他人頂替徵兵檢查之行為態樣，以防杜妨害兵役不法仲介集團，並維護兵役制度公平性。