MLB洛杉磯道奇今（13）日2：8不敵芝加哥白襪，佐佐木朗希主投4.1局被打出7安打狂失7分，寫下大聯盟生涯最多失分一場，苦吞本季第4敗。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言，從開場就看出佐佐木朗希不對勁，「他的指叉球明顯不在狀況內，無法穩定控制在好球帶內。」

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道奇單局核爆7分　佐佐木朗希承擔敗投

道奇本戰第五局一度處於2：1領先，佐佐木朗希一上場就對首名打者投出保送，隨後被串聯安打丟分，讓道奇直接被逆轉，後續二三壘有人局面下，他雖飆出1K，卻連續投出2保送後退場，接替投球的崔南（Blake Treinen）又挨打，壘上3名跑者全部回壘，也都算在佐佐木朗希身上。

賽後，道奇主帥羅伯斯指出，從開場階段就發現佐佐木朗希球威沒有像最近幾場那麼好，「看得出來他的指叉球丟不進去，沒辦法很好地控制球路。」回顧第五局單局慘丟7分，羅伯斯遺憾地說，「對首名打者投出保送真的很致命。」

羅伯斯觀察到不對勁：他的指叉球失去控制

道奇先發輪值從5月底至6月初期間，一度連續20局無失分，但最近狀況又下滑，羅伯斯也觀察到這件事，提出球隊近況從上一輪對海盜就不太對勁，尤其投手端很容易有一局爆現象。

「今晚他直球球速很好，也很有威力。然而，指叉球失去控制。」羅伯斯點出佐佐木朗希最大問題，「在過去7場登板中，他都能用指叉球拿到好球數，或者把球壓低來引誘打者揮空，但今天他沒能做到這一點。」


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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。