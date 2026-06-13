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MLB洛杉磯道奇今（13）日2：8不敵芝加哥白襪，佐佐木朗希主投4.1局被打出7安打狂失7分，寫下大聯盟生涯最多失分一場，苦吞本季第4敗。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言，從開場就看出佐佐木朗希不對勁，道奇本戰第五局一度處於2：1領先，佐佐木朗希一上場就對首名打者投出保送，隨後被串聯安打丟分，讓道奇直接被逆轉，後續二三壘有人局面下，他雖飆出1K，卻連續投出2保送後退場，接替投球的崔南（Blake Treinen）又挨打，壘上3名跑者全部回壘，也都算在佐佐木朗希身上。賽後，道奇主帥羅伯斯指出，從開場階段就發現佐佐木朗希球威沒有像最近幾場那麼好，「看得出來他的指叉球丟不進去，沒辦法很好地控制球路。」回顧第五局單局慘丟7分，羅伯斯遺憾地說，「對首名打者投出保送真的很致命。」道奇先發輪值從5月底至6月初期間，一度連續20局無失分，但最近狀況又下滑，羅伯斯也觀察到這件事，提出球隊近況從上一輪對海盜就不太對勁，尤其投手端很容易有一局爆現象。「今晚他直球球速很好，也很有威力。然而，指叉球失去控制。」羅伯斯點出佐佐木朗希最大問題，「在過去7場登板中，他都能用指叉球拿到好球數，或者把球壓低來引誘打者揮空，但今天他沒能做到這一點。」