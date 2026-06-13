日本是台灣旅客最愛旅遊國家之一，不少人出國都會順手搬回家電、廚具、美容小物，不過買得開心，也要先搞懂航空公司與機場安檢規定。旅日達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提醒，從日本帶電器回台，最容易踩雷的就是「刀片」與「鋰電池」兩大類，若放錯行李，可能在安檢時被當場攔下，甚至遭到沒收。
果汁機、調理機有刀片不能放手提行李
林氏璧表示，刀片屬於飛航安全管制物品，包含食物調理機、果汁機、日本職人指甲剪、刀具、修眉刀等，只要內含刀片或尖銳金屬配件，原則上都應放入託運行李，不要放在隨身行李內。
拋棄式刮鬍刀、摺疊式刮鬍刀等刀片外露用品，也建議放入託運行李。至於電動刮鬍刀，若刀片有完整護蓋或護網包覆，通常可隨身攜帶；但因部分機型內含鋰電池，旅客仍應先確認航空公司規定，避免在機場臨時被要求改放行李。
林氏璧也分享，有旅客從日本購買食物調理機回台，原本已將含鋰電池零件拆下隨身攜帶，機身則準備託運；不過因行李超重，臨時把調理機底座改放手提行李，最後因底座含刀片，在安檢時遭沒收。
行動電源隨身最多2個、機上不能用
另一大常見地雷是行動電源，依現行飛安規定，行動電源、備用鋰電池不得放入託運行李，必須隨身攜帶或放在手提行李內。每名旅客最多可攜帶2個行動電源，單顆容量不得超過160Wh，且飛行途中不得使用行動電源，也不能替行動電源充電。藍牙耳機與充電盒因內含鋰電池，也應隨身攜帶。旅客若攜帶備用鋰電池，最好以原包裝、個別收納袋或絕緣膠帶保護端子，避免短路。
無線離子夾、電捲棒確認電池能否拆
不少旅客到日本會購買美容小家電，但無線離子夾、電捲棒、無線吹風機等商品若內建鋰電池，且電池無法拆卸，攜帶規定相對嚴格，部分機場或航空公司可能不接受手提或託運。
若產品電池可以拆卸，通常可將電器主體放入託運行李，拆下的鋰電池則需隨身攜帶，並做好絕緣保護。不過不同航空公司對「可拆卸電池」、「防誤觸設計」、「飛航模式」等要求不完全相同，建議出發前先查詢搭乘航空公司規範。
一般家電可託運 但空氣清淨機要看功能
至於一般插電式家電，若不含危險物品，多數可放入託運行李。不過空氣清淨機要特別留意，若機種結合除濕、加濕或壓縮機功能，內部可能含冷媒、高壓氣體或其他受管制物質，未必能上機或託運。另外，若產品含二氧化氯錠劑、液體、濾芯或其他化學除菌耗材，也可能涉及危險物品規範。相較之下，若只是一般家用插電式空氣清淨機，且不含冷媒、壓縮氣體或危險化學物質，通常較有機會以託運方式攜帶。
林氏璧提醒，最保險做法是購買前先拍下商品型號、規格與電池容量，詢問航空公司或機場安檢單位，以免花大錢買回來，最後卻卡在機場帶不上飛機。
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林氏璧表示，刀片屬於飛航安全管制物品，包含食物調理機、果汁機、日本職人指甲剪、刀具、修眉刀等，只要內含刀片或尖銳金屬配件，原則上都應放入託運行李，不要放在隨身行李內。
拋棄式刮鬍刀、摺疊式刮鬍刀等刀片外露用品，也建議放入託運行李。至於電動刮鬍刀，若刀片有完整護蓋或護網包覆，通常可隨身攜帶；但因部分機型內含鋰電池，旅客仍應先確認航空公司規定，避免在機場臨時被要求改放行李。
林氏璧也分享，有旅客從日本購買食物調理機回台，原本已將含鋰電池零件拆下隨身攜帶，機身則準備託運；不過因行李超重，臨時把調理機底座改放手提行李，最後因底座含刀片，在安檢時遭沒收。
另一大常見地雷是行動電源，依現行飛安規定，行動電源、備用鋰電池不得放入託運行李，必須隨身攜帶或放在手提行李內。每名旅客最多可攜帶2個行動電源，單顆容量不得超過160Wh，且飛行途中不得使用行動電源，也不能替行動電源充電。藍牙耳機與充電盒因內含鋰電池，也應隨身攜帶。旅客若攜帶備用鋰電池，最好以原包裝、個別收納袋或絕緣膠帶保護端子，避免短路。
無線離子夾、電捲棒確認電池能否拆
不少旅客到日本會購買美容小家電，但無線離子夾、電捲棒、無線吹風機等商品若內建鋰電池，且電池無法拆卸，攜帶規定相對嚴格，部分機場或航空公司可能不接受手提或託運。
若產品電池可以拆卸，通常可將電器主體放入託運行李，拆下的鋰電池則需隨身攜帶，並做好絕緣保護。不過不同航空公司對「可拆卸電池」、「防誤觸設計」、「飛航模式」等要求不完全相同，建議出發前先查詢搭乘航空公司規範。
一般家電可託運 但空氣清淨機要看功能
至於一般插電式家電，若不含危險物品，多數可放入託運行李。不過空氣清淨機要特別留意，若機種結合除濕、加濕或壓縮機功能，內部可能含冷媒、高壓氣體或其他受管制物質，未必能上機或託運。另外，若產品含二氧化氯錠劑、液體、濾芯或其他化學除菌耗材，也可能涉及危險物品規範。相較之下，若只是一般家用插電式空氣清淨機，且不含冷媒、壓縮氣體或危險化學物質，通常較有機會以託運方式攜帶。
林氏璧提醒，最保險做法是購買前先拍下商品型號、規格與電池容量，詢問航空公司或機場安檢單位，以免花大錢買回來，最後卻卡在機場帶不上飛機。