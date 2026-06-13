6月18日購物節超商請客了！7-11、全家攜手蝦皮購物合作，自18日00:00起，只要在蝦皮購物下單，選擇7-11、全家取貨就可以獲得免費咖啡、熱狗，全家取貨贈送冰美式、限量6000杯；7-11美式原味熱狗，共計5萬份，送完為止。

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🟡全家618請喝美式，限量6000杯

全家於6月18日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將取前6000名符合資格者發送「冰經典美式大杯 一杯」中獎序號。（一個帳號限一次獲獎資格）

活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為7月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至7月25日23:59止。

▲618購物節超商請客了！蝦皮下單選擇超商取貨，全家請喝冰美式、7-11可換原味熱狗。（圖／翻攝自蝦皮）
▲618購物節超商請客了！蝦皮下單選擇超商取貨，全家請喝冰美式、7-11可換原味熱狗。（圖／翻攝自蝦皮）
🟡618購物節7-11送美式原味熱狗，限量5萬份

6月18日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，活動將取前5萬名符合資格發送序號，贈送「美式原味熱狗 一個」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。

活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為7月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至7月25日23:59。

🟡萊爾富特濃拿鐵買一送一

6月18日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），可獲得「 特濃拿鐵(中杯) 冰／熱任選 買一送一」優惠序號。

活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為7月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至7月25日23:59止。

▲618購物節，蝦皮購物選擇萊爾富取貨，可獲得特濃拿鐵買一送一優惠券。（圖／翻攝自蝦皮購物）
▲618購物節，蝦皮購物選擇萊爾富取貨，可獲得特濃拿鐵買一送一優惠券。（圖／翻攝自蝦皮購物）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...