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▲618購物節超商請客了！蝦皮下單選擇超商取貨，全家請喝冰美式、7-11可換原味熱狗。（圖／翻攝自蝦皮）

▲618購物節，蝦皮購物選擇萊爾富取貨，可獲得特濃拿鐵買一送一優惠券。（圖／翻攝自蝦皮購物）

6月18日購物節超商請客了！7-11、全家攜手蝦皮購物合作，自18日00:00起，只要在蝦皮購物下單，選擇7-11、全家取貨就可以獲得免費咖啡、熱狗，全家取貨贈送冰美式、限量6000杯；7-11美式原味熱狗，共計5萬份，送完為止。全家於6月18日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為7月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至7月25日23:59止。6月18日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，贈送「美式原味熱狗 一個」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為7月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至7月25日23:59。6月18日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），可獲得「 特濃拿鐵(中杯) 冰／熱任選 買一送一」優惠序號。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為7月18日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至7月25日23:59止。