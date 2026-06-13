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客家人口增至467萬 但會說客語比例持續下降

原民會：族語是歷史記憶載體 4面向搶救瀕危語言

輝達執行長黃仁勳日前在台兆元宴時，與群眾互動時，不斷鼓勵一名小孩講臺語，因其對本土語言重視引發熱議。今明2天（13、14日）文化部舉辦第三屆國家語言發展會，客委會主委古秀妃更提到，黃仁勳此事讓自己感到振奮，也有各種複雜的情緒，期待下屆會議邀請黃仁勳跨界演說，「給我們信心」。文化部長李遠、客家委員會主任委員古秀妃、原住民族委員會常務副主任委員杜張梅莊Adralriw Abaliusu、教育部政務次長劉國偉、前聯合國少數群體問題特別報告員Fernand de Varennes、美國賓州大學教育學院榮譽退休教授Nancy H. Hornberger等齊聚台南，參加第三屆國家語言發展會議。李遠表示，所有的語言都是國家語言，在臺灣經過混沌黑暗的100年後，終於找到可以共同存在的土地，說著習慣的語言、呼吸自由的空氣、吃著想吃的食物，得到完全新的社會。「過去客家人對於身份經常沒有自信，顯現出不願意承認自己是客家人的情況」，古秀妃說，客委會成立20多年以來，逐漸讓社會看見客家族群的貢獻並提升地位。客家人從2011年的419萬人，到2016年的453萬、2021年467萬，人口的增長代表對於族群的認同，但會使用客語的比例卻從46.8%下降至38.3%。古秀妃指出，黃仁勳一句「你會說台語嗎？」引起大家對本土語言重視的情況提到，「這件事讓我們振奮，但也有各種複雜的情緒」，因為語言的復振確實比想像中困難，期盼透過國家語言發展會議，提供政策制定上更全面、更完整的思考。她也喊話，期待下屆會議邀請黃仁勳跨界演說，「給我們信心」。原民會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu表示，對於原住民族而言，族語不僅是文化傳承的工具，更是歷史記憶的載體。面對已有多個原住民族面臨瀕危語言的困境與危機，原民會持續加強推動建置語料庫發展人工智慧、扎根學齡前的族語學習投注更多資源、開發多元學習教材、培養年輕的專業族語推動人才等4面向，期盼讓族語在日常生活中自信、自由的永續傳承。教育部次長劉國偉提到，教育部推動本土語言政策時，持續思考的核心是營造校園內不同族群都可以「用他的母語去學習、說他該說的語言」。教育部從目前已累積400多所的母語沉浸幼兒園，到與客委會合作辦理臺灣本土語言文學獎等著手；今年臺灣第一個官方版的沉浸式臺灣台語基地將在嘉義成立，期盼讓沉浸式的語言學習環境從幼稚園推廣到全民教育。