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▲蘇巧慧、鄭宇恩出席淡水區農會2026新北市全國南瓜比賽頒獎活動。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

針對民進黨新北市長參選人蘇巧慧民調支持度提升一事，蘇巧慧今（13）日表示，若民調可看出有點不足，會作為參考來加強，若覺得這個部分還不錯，就繼續往同樣的方向前進，而這樣的趨勢，代表他們正走在對的方向上，會持續用這樣的態度、精神，提出政見願景。蘇巧慧今出席淡水區農會2026新北市全國南瓜比賽頒獎活動，並接受媒體訪問。對於民調提升，蘇巧慧說，感謝這段時間以來，能從落後一路到現在的平手，甚是有時候略有領先，不管是什麼樣的數字，這樣的趨勢，代表他們正走在對的方向上面，他會持續用這樣的態度、精神，提出政見願景，並且用正向態度，向新北市民報告，「蘇巧慧準備好了，新北隊準備好了，我們用這樣的態度來迎接新北的新時代」。對於對手李四川今天預計會到蘇巧慧的本命區鶯歌，也會兩度同場不同框，會不會覺得較勁意味濃厚？蘇巧慧說，每個團隊、每個候選人，都有其節奏，像今天一早，他已經跟議員鄭宇恩在淡江大橋健行，又去去石門淨灘，還有參選人游明諺也一起，現在又來到了淡水農會的南瓜節，等一下也會回到鶯歌包粽子，他會繼續的努力走遍每一個地方。蘇巧慧強調，他參加任何活動都是尊重主辦單位安排，不論是流程、時間或者是座位，都尊照主人家的意思，像是今天淡水農會的南瓜節活動，也是和主辦單位有溝通之後，才前來響應，但他也呼籲，市長選舉應該回歸市政願景跟政策的討論，才是新北市民所期待。至於新北市長侯友宜要在新北29區巡迴辦座談，是否有助於李四川？蘇巧慧提到，他們從4月開始就跟各個議員、議員參選人，在每一區舉辦座談會，至少會有36場，每一場也得到很熱烈反應，像昨天在新莊區跟議員林秉宥的場子，甚至是「爆場」，很感謝這樣的熱情，未來會持續這樣的進度、速度，與每一位議員把新北顧好。