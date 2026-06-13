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曾文水庫蓄水量23％高興太早？台南人直接打臉

「曾文水庫現在不是才20%上下嗎？怎麼講的好像進帳很多一樣，其他水庫都80幾％了，這樣是有什麼好高興的？」

▲曾文水庫最新蓄水量已經來到23.3%，但有不少人不懂20幾%蓄水量是否有解渴？是不是高興太早？引爆熱烈討論。（圖/水利署官網）

曾文水庫是全台最大水庫！AI圖解一次看懂真相

曾文水庫現在蓄水量為23.3%，有效蓄水量達到10465萬立方公尺

當曾文水庫的水量到達20%上下時，早就已經是其他水庫的滿水位等級。

就能看懂曾文水庫現在的水情是已經解除缺水危機的！

▲曾文水庫是台灣最大的水庫，因此即便蓄水量只有18％至20％上下，但卻是許多水庫接近滿水位或者是好幾座水庫的水。（圖/Threads@foxglove1109）

曾文水庫大進補1.23億噸水！南部9月底前用水確定沒問題

曾文水庫近8天累計入流量可望超過1.23億立方公尺，且因集水區降雨仍在持續，後續入流量仍有增加空間

預計9月底前供水都沒有問題

最近受到梅雨鋒面及西南氣流影響，南部已經連續降雨將近一周，原本水情告急的曾文水庫一度只剩下9%的蓄水量，經過這幾天已經上升到23.3％，終於緩解了用水之急。不過就有網友提問：「曾文水庫明明才上升到20幾％，講得好像補很多水一樣？」結果貼文釣出許多台南在地人表示：「曾文水庫是全台最大水庫，他的23%已經是許多水庫的滿水位！不要再鬧了。」有網友在社群平台貼文指出「我好想問下了這麼多天的雨，然後南台灣最大水庫就只有18.1%，然後新聞報的一副補了很多水？」、結果貼文都被不少台南人大打臉表示、「你知道目前曾文19%的蓄水量等於8個北部新山水庫滿水位嗎？」根據經濟部水利署公布全台最新水庫蓄水量，，雖然看似曾文水庫跟其他北部、中部地區的蓄水量還有一段差距，但是曾文水庫可是全台最大蓄水量的水庫，因此依照現在全台各水庫的蓄水量，曾文水庫現在的蓄水量已經是北部新山水庫10座、寶山第二水庫3座、永和山水庫3.5座、4座湖山水庫、鯉魚潭水庫將近滿水位、50%蓄水量德基水庫等，就可以知道曾文水庫到底有多大。有貼心的網友也透過AI製作示意圖，提供給民眾參考，水利署南區水資源分署也統計，曾文水庫集水區從4日至12日下午，累積降雨量已經超過420毫米，帶動水庫流量持續增加，蓄水率從原本的個位數9%，成長到2成以上，南水分署估算，；另外南化水庫蓄水率也回升至6成以上，8天以前還僅有21%，也是大進補！經濟部長龔明鑫日前也表示，此次鋒面助力使南部水情好轉，，但因為農業灌溉仍然有需求，還是要持續觀察水情。接下來梅雨季過去後即將迎來颱風季，就看屆時能不能再補一些水，確保南部的用水都能無虞。