在《ONE PIECE》航海王世界觀中，「吃飯」一直是草帽海賊團最重要的事！魯夫曾經說過「肚子餓了就要吃！」，也多次表示自己成為海賊王後，將舉辦全世界最大的宴會，草帽海賊團廚師香吉士更秉持「不能讓任何人餓肚子」的信念，做出一道道美味料理。如今這個打架之外的特色終於被做成遊戲，任天堂於近日 Nintendo Direct 發表會公開全新作品《ONE PIECE 海のごちそうレストラン》（海上盛宴餐廳），玩家將與香吉士一同經營餐廳，打造屬於自己的海上美食王國。本作預計於2026年10月22日登上 Nintendo Switch 2 與 Nintendo Switch 平台，並由《開羅遊戲》開發商 Kairosoft 操刀製作。
香吉士從廚師變海賊 巴拉蒂成故事起點
香吉士最廣為人知的特點除了好色以外，還有廚師的身份。變成海賊之前，他原本是海上餐廳「巴拉蒂」的副主廚，由店長兼養父「紅腳哲普」栽培長大，年幼時兩人曾因船難受困荒島，哲普將食物留給香吉士，自己忍飢苦撐，十分令人動容。這段經歷也讓香吉士堅持「絕不能讓任何人挨餓」，如今以他為主角推出餐廳經營遊戲，可說是再適合不過。
這次公開的新作中，玩家將經營全新的「巴拉蒂2號店」，從設計菜單、研發新料理到接待客人都必須親自規劃，並透過草帽海賊團成員協助，將這間海上餐廳一步步發展成偉大航道最受歡迎的品牌。
超過400名角色登場 四皇、海軍都來吃飯
除了經營餐廳外，本作另一大亮點則是收錄超過400名《ONE PIECE》角色，無論是草帽海賊團、海軍、王下七武海、革命軍甚至四皇，都有機會成為餐廳客人。許多互相敵對、一見面就打架的角色，這次都將成為客人一起來餐廳「好好吃飯」。
玩家除了規劃套餐內容，自由搭配主餐、配菜、甜點與飲料，不同組合還能獲得額外加成效果，而且還能透過不同角色解鎖特殊事件與收藏內容。與過去《海賊王》系列作品多半主打冒險、動作或無雙玩法不同，《海上盛宴餐廳》採用經營模擬玩法，整體風格相當接近《開羅遊戲》經典作品。
消息曝光後，不少玩家紛紛表示「香吉士終於當主角了」、「海賊王版開羅遊戲必買」、「魯夫的夢想是開宴會，這遊戲根本超合理」，雖然這次沒有熱血戰鬥、尋找大秘寶，但能夠和香吉士一起經營餐廳，還讓超過400名角色齊聚一堂享受美食，也是另一種屬於海賊王的浪漫。
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香吉士最廣為人知的特點除了好色以外，還有廚師的身份。變成海賊之前，他原本是海上餐廳「巴拉蒂」的副主廚，由店長兼養父「紅腳哲普」栽培長大，年幼時兩人曾因船難受困荒島，哲普將食物留給香吉士，自己忍飢苦撐，十分令人動容。這段經歷也讓香吉士堅持「絕不能讓任何人挨餓」，如今以他為主角推出餐廳經營遊戲，可說是再適合不過。
這次公開的新作中，玩家將經營全新的「巴拉蒂2號店」，從設計菜單、研發新料理到接待客人都必須親自規劃，並透過草帽海賊團成員協助，將這間海上餐廳一步步發展成偉大航道最受歡迎的品牌。
除了經營餐廳外，本作另一大亮點則是收錄超過400名《ONE PIECE》角色，無論是草帽海賊團、海軍、王下七武海、革命軍甚至四皇，都有機會成為餐廳客人。許多互相敵對、一見面就打架的角色，這次都將成為客人一起來餐廳「好好吃飯」。
玩家除了規劃套餐內容，自由搭配主餐、配菜、甜點與飲料，不同組合還能獲得額外加成效果，而且還能透過不同角色解鎖特殊事件與收藏內容。與過去《海賊王》系列作品多半主打冒險、動作或無雙玩法不同，《海上盛宴餐廳》採用經營模擬玩法，整體風格相當接近《開羅遊戲》經典作品。
消息曝光後，不少玩家紛紛表示「香吉士終於當主角了」、「海賊王版開羅遊戲必買」、「魯夫的夢想是開宴會，這遊戲根本超合理」，雖然這次沒有熱血戰鬥、尋找大秘寶，但能夠和香吉士一起經營餐廳，還讓超過400名角色齊聚一堂享受美食，也是另一種屬於海賊王的浪漫。