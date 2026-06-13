我是廣告 請繼續往下閱讀

美國隊今（13）日於世界盃開幕戰4：1大勝巴拉圭，讀秒階段替補上場的前腰雷伊納（Giovanni Reyna），在一次禁區外盤帶時，上演神級「腳背射門」得分，助隊拉開比分，這次神進球也被球迷封為目前世界盃最佳射門之一，「這球真的太神了」、「完全學不來」、「Reyna超猛」美國隊本場靠著當家前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）梅開二度，比賽中段就取得3：1遙遙領先，最後7分鐘傷停補時階段結尾，美國隊仍牢牢掌控球權，結果82分鐘才替補上場的23歲天才小將雷伊納，把握一次禁區外盤帶機會，結果在巴拉圭後衛、守門員沒想到的時間點，用腳背直接踢出一次射門，球精準落入左邊球網，力助美國隊最後時刻再添1分。雷伊納是知名星二代，父親是美國傳奇球星兼前國家隊隊長克勞迪歐．雷伊納（Claudio Reyna），他在父親效力英超時出生，因此出生地是英國桑德蘭，但保留美國籍，如今也是美國足球隊重要成員與未來中場希望。雷伊納從小就展現出天才般的足球實力，童年時期效力美職聯（MLS）紐約城FC青年軍，後轉至歐洲，16歲就在多特蒙德登上德甲聯賽，成為德甲歷史上最年輕的美國出場球員，目前則效力於另一支德甲勁旅門興格拉德巴赫。