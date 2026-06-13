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隨著大聯盟交易截止日逐步逼近，波士頓紅襪隊的38歲古巴「火球男」查普曼（Aroldis Chapman）憑藉本季0.46防禦率的驚人回春表現，成為市場上最炙手可熱的後援左投。面對老東家紐約洋基隊有意迎回他的傳聞，查普曼日前公開撂下狠話，直言若要他重返紐約，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）必須先為2022年的不歡而散向他道歉。對此，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今（13）日在對陣藍鳥隊的賽前做出了正面且直接的回應，斬釘截鐵地表示：回顧2022年球季末，查普曼因狀態下滑、刺青引發左腿嚴重感染等風波，失去了終結者大位。而在美聯分區系列賽（ALDS）開打前，他更因缺席球隊的強制練球，遭到條紋軍無限期禁賽並排除在季後賽名單之外，雙方自此決裂。儘管查普曼近日堅稱自己當時有獲得球隊允許，並點名總管凱許曼必須認錯，但布恩今日選擇用事實說話。「說到底，事實就擺在那裡，他當時就是沒有出席球隊的練球。」布恩在面對媒體追問時坦言，「那是我在基於許多原因、經過深思熟慮後做出的決定。不讓他打季後賽，是因為我認為這對當時的球隊來說，才是最正確的作法。」雖然力挺球團與總管的立場，但布恩也試圖為緊繃的氣氛緩和。他透露，查普曼在事發當時其實就已經向他本人道過歉了，對他而言，這段恩怨早就已經是「過去式（water under the bridge）」。布恩感性表示：「我愛查普曼，直到今天我們依然保持著很好的私交。雖然他當時堅稱自己有持續練投、也為季後賽做好了準備，但我最終還是做出了當下對球隊最好的抉擇。2022年底的事情就是這樣了，都過去了。」當記者最後直接了當地詢問，凱許曼總管是否有必要為了推動交易而向查普曼致歉？布恩毫無遲疑地簡短回應：現年38歲的查普曼，本季在紅襪隊的牛棚繳出了近乎外星人級別的壓制力。截至今日賽前，他本季出賽20場，在19.2局的投球中狂飆26次三振，摘下13次救援成功，雖然查普曼的鬼神身手確實是亟需補強牛棚的洋基隊最完美的解答，但在世仇「基襪交易」本就歷史罕見的前提下，如今又加上了這條「道歉風波」的心理障礙，這位古巴火球男是否能再度披上條紋戰袍，局勢顯得更加撲朔迷離。