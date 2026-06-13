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洛杉磯道奇隊今（13）日客場出戰芝加哥白襪隊，雖然日本兩大重砲大谷翔平與村上宗隆此役皆因傷未能先發，但兩人在球場板凳區「隔空眉來眼去」的逗趣畫面，卻意外成為全場最吸睛的焦點，掀起日本球迷在網路上的瘋狂熱議。道奇巨星大谷翔平昨日因左膝輕微發炎，今日被球團謹慎地移出先發名單、留在板凳席完全休養；無獨有偶，轉戰美職白襪隊的日本強打村上宗隆，近期也正因右大腿後側拉傷被放進傷兵名單（IL）。這兩位曾在2023年世界棒球經典賽（WBC）並肩作戰、攜手為日本隊奪冠的昔日戰友，今天雖然都只能坐在各自球隊的休息區當觀眾，卻絲毫藏不住彼此的「好交情」。比賽進行到第三局時，日本電視台NHK的轉播鏡頭敏銳地捕捉到精彩一幕。只見大谷翔平突然隔著大半個球場，對著對面休息區的村上宗隆比手畫腳。大谷先是擺出一個雙手一攤、好似在質問「今天怎麼沒來找我打招呼？」「是你今天太晚到球場了吧，哪有時間過去！」緊接著，頑皮的大谷翔平攻勢再起。根據日媒《體育報知》詳細描述，大谷隨後指了指自己的頭頂，似乎在嘲笑村上宗隆從棒球帽邊緣露出的新髮型；隨後大谷更壞心地在自己身體兩側畫出一個圓弧，挑釁地詢問村上：「你是不是變胖了啊？」引得村上宗隆在對面休息區無奈地雙手一攤，擺出「你到底在胡說八道什麼」的表情，互動極其搞笑。這段隔空鬥嘴的畫面曝光後，日本球迷瞬間陷入瘋狂，紛紛在社群平台上留言大讚：「兩個人在板凳區的互動簡直太可愛了！」 「大谷真的很愛開玩笑，居然虧村上的髮型跟身材。」 「這就是休兵限定的福利吧，這段畫面我能重播看一輩子。」村上宗隆在賽前接受媒體聯訪時，也感性談到了他與大谷翔平的跨海情誼：「我們以前一起打過WBC，大谷一直以來都非常照顧我。」由於本週道奇與白襪的系列賽中，道奇的先發輪值一字排開包含了佐佐木朗希、山本由伸等頂級日本強投，身為地主的村上宗隆坦言，因為受傷無法在場上與國家隊隊友正面對決「老實說真的很想出賽」。至於被記者追問，是否有私下把攻略這些日本王牌的「武功秘笈」傳授給白襪隊友時？村上則露出了神秘的微笑說：「這是秘密！」