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假融合、真施壓 陸委會轟中共兩手策略

針對中共政協主席王滬寧於「海峽論壇」會見我在野人士及於論壇大會致詞，重申「一中原則」、「九二共識」等對台舊調，並再次將兩岸關係僵局歸責我方，陸委會今(13)日強調，兩岸溝通機制未能順利運作，根本原因在於中共當局始終不願正視中華民國存在的客觀事實，預設兩岸溝通對話的政治前提，及未能務實面對台灣主流民意；對於我在野人士附和中共扭曲敘事，深感遺憾。陸委會指出，2019年「習五條」將「九二共識」重新定義為「兩岸共謀國家統一的『九二共識』」。「一中原則」、「九二共識」、「一國兩制」已成為中共「三位一體」的對台政策，根本沒有中華民國的生存空間。本會長期民調也顯示，超過8成台灣民眾不贊成中共「一國兩制」的政治主張，我政府更不可能違背台灣主流民意與民主原則去迎合中共的政治框架。陸委會表示，國內部分黨政人士率團赴陸，附和中共民族復興及兩岸關係「斷鏈說」敘事，不僅無助改善兩岸關係，更升高台灣分化對立，削弱民主韌性，並向國際社會傳遞台灣自願接受中共政治前提的錯誤訊息。政府呼籲各界赴陸交流應遵守法令，注意台灣社會觀感，避免成為中共當局對台統戰的宣傳工具，應共同捍衛國家主權與尊嚴。陸委會指出，中共當局長期對台採取雙軌併進的「兩手策略」，一方面持續以軍機艦擾台，更在台灣東部外海及周邊海空域實施常態化的灰帶侵擾，嚴重破壞台海及區域和平穩定；另一方面又大張旗鼓推促所謂「融合發展」與民間交流，這種「假融合、真施壓」的欺騙作法，完全無法掩蓋其企圖吞併台灣的政治意圖。陸委會強調，維護台海和平穩定是兩岸共同的責任。呼籲北京當局正視中華民國存在的客觀事實，放棄對台複合性施壓的負面行徑，與我民選合法政府透過對等尊嚴、不設前提的溝通對話，化解分歧，共同維護台海和平穩定及兩岸人民福祉。