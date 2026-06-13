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▲民眾分享，如果名單再加上LINE，恐怕更沒有人能達標，因為工作、家人、群組訊息全都離不開。（圖／記者周淑萍攝）

網友秒投降：如果加LINE更不可能

Threads最難戒？網笑：一天不上脆會崩毀

現代人手機不離身，。貼文曝光後立刻引發共鳴，不少網友看完直接認輸，直呼「根本不可能」、「一天不上會崩潰」。原PO在Threads發文貼出手機畫面，畫面中可見YouTube、ChatGPT、Threads及Instagram等4款常用APP，類型橫跨影音平台、AI工具與社群軟體，幾乎包辦現代人日常娛樂、查資料、發文互動與掌握熱門話題的需求。原PO也幽默寫下，只要有人能一天都不打開這4個APP，就堪稱「勇者」。貼文一出，不少網友紛紛舉白旗，留言笑說，如果名單再加上LINE，恐怕更沒有人能達標，因為工作、家人、群組訊息全都離不開它；也有人無奈表示，自己其實不想開LINE，但未讀訊息早已累積到誇張數量。還有網友自嘲，當自己看到這篇貼文時，就已經打開Threads，「已經不是勇者了」。其中Threads更被不少人點名是最難戒掉的APP，有網友笑稱「一天不上脆，世界會崩毀」，有人光是滑Threads，一天就能耗掉好幾個小時。另有網友補充，YouTube也同樣難以抗拒，不管是聽音樂、看新聞、追創作者影片，幾乎都已經成為生活固定流程。民眾開玩笑表示，如果把Netflix也列入挑戰，自己大概還是會失敗，因為即使不滑社群，也可能整天追劇。