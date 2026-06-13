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臺北科技大學今（13）日舉辦畢業典禮，環境部長彭啓明表示，自己身旁有兩位並肩作戰好友都是出自北科大，一個是和碩聯合科技董事長童子賢，一個是友達光電董事長彭双浪，都具備北科大兼具腳踏實地跟仰望星空的特質。他也鼓勵畢業生，勇於承擔挑戰，一如自己2年前接到總統電話，才來當環境部部長，原以為自己要去數發部。彭啓明先是拜託畢業生起立，向出席典禮的家長鞠躬致意，他接著稱讚北科大學生的特質「務實」，感謝北科大兩位校友。一位是童子賢力排眾議把自己拉進電腦公會，開啟對科技產業；另一位是彭双浪在自己猶豫是否接任公職前鼓勵他「只要願意改變台灣，產業全部挺他」。他讚許這2位從不空談，同時展現具有前瞻的創新的思維。彭啓明以自身經驗勉勵學生，找到人生中的興趣。自己在中央大學期間發現對氣象科學有濃厚興趣，廢寢忘食甚至熬一整個晚上、耐得住寂寞，完成研究的階段性任務後，自己決定創業。不過，他想要做軟體，努力說服市場才慢慢打開自己的道路，經歷成長、跨足資料科學，也被迫學會商業技巧。不過，不畏懼走新路在兩年前又遇到挑戰。彭啓明說，他接到賴清德總統、行政院院長卓榮泰電話，詢問是否有意願承擔環境部責任。他笑稱，原本以為自己會去數發部，結果卻去環境部。他用跟創業一樣的心態面對，不畏懼、投資自己、保持初心接下挑戰。他鼓勵畢業生，找到真正熱愛的方向，以腳踏實地的精神與前瞻創新的視野，走出屬於自己的道路。